مبيعات الأتوبيسات فى مصر تتراجع %8 خلال 10 أشهر

سجلت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها فى السوق المحلية تراجعًا بنسبة %8 لتصل إلى 20 ألفًا و62 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، مقارنة مع نحو 21 ألفًا و853 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» انخفضت المبيعات الإجمالية للأتوبيسات المستوردة بنسبة %6.2 إلى 8 آلاف و422 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 8 آلاف و982 مركبة فى نفس فترة المقارنة.

وهبطت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا بنسبة %9.6 لتسجل 11 ألفًا و640 مركبة، مقابل 12 ألفًا و871 وحدة.

ورصدت «المال» تطور مبيعات الأتوبيسات لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر الماضى؛ إذ شهد تراجع المبيعات الإجمالية لمركبات النقل الجماعى «الميكروباص» بنسبة %5.5 إلى 9 آلاف و257 مركبة، مقابل 9 آلاف و793 وحدة.

وسجلت مبيعات قطاع “الميكروباص السياحي” – انخفاضا- بنسبة %38.8 إلى 1765 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 2887 مركبة فى نفس فترة المقارنة.

وتراجعت مبيعات الأتوبيسات السياحية الصغيرة الحجم «Tourism Mini» بنسبة %28.7 لتصل إلى 348 مركبة، مقارنة مع نحو 488 أتوبيسا.

وهبطت مبيعات الأتوبيسات المتوسطة “Transport Midi” بنسبة %48 من إجمالى مبيعاتها فى السوق المحلية، بعدما حققت بيع 314 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 608 وحدات فى نفس فترة المقارنة.

فى المقابل، تمكنت شريحة السيارات التجارية “المينى فان” من زيادة مبيعاتها بنسبة %11.7 لتسجيل نحو 7 آلاف و506 مركبات، مقارنة بنحو 6 آلاف و718 وحدة.

«شيفروليه» تتصدر نتائج أعمال القطاع

تصدرت العلامة الصينية «شيفروليه» مبيعات قطاع الأتوبيسات فى مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية %21.3 بإجمالى بيع 4279 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.

وجاءت «تويوتا» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع «الأتوبيسات» مسجلة حصة سوقية %19.6 محققة بيع 3936 وحدة، أعقبتها «كينج لونج» فى المركز الثالث بحصة بلغت %17.3 بنحو 3474 مركبة.

وحلت «سوزوكى» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية %15.5 بنحو 3112 أتوبيسا، أعقبتها «جولدن دراجون» فى المركز الخامس بحصة بلغت %12.1 بواقع 2434 وحدة.

وتمركزت «بريليانس الصينية» فى المرتبة السادسة بحصة سوقية قدرها %3 محققة بيع 610 مركبة، أعقبتها «فوتون» فى المركز السابع بحصة سوقية %2.6 مسجلة نحو 513 أتوبيسا.

وحصدت «شنراى» فى المرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع الأتوبيسات مسجلة حصة سوقية %2.3 مسجلة نحو 466 وحدة خلال تلك الفترة.

واحتلت «جوى لونج» فى المرتبة التاسعة بحصة سوقية %2 بإجمالى بيع 403 مركبات، تلتها «هيونداى» فى المركز العاشر بحصة بلغت %1.3 بواقع 263 أتوبيسا.

فى حين، صعدت «ميتسوبيشى» للمرتبة الحادية عشر بعدما استحوذت على حصة سوقية %1.3 بإجمالى بيع 258 مركبة، تبعتها «مرسيدس MCV» فى المركز الثانى عشر بحصة بلغت %1.3 مسجلة نحو 253 أتوبيسا.

وجاءت «نيسان» فى المرتبة الثالثة عشر بحصة سوقية %0.2 مسجلة نحو 39 مركبة، فيما حلت «فولفو» فى المركز الرابع عشر بحصة بلغت %0.1 بواقع 21 مركبة خلال تلك الفترة.

«كينج لونج» تهيمن على مبيعات «الميكروباص»

هيمنت العلامة الصينية «كينج لونج» على النصيب الأكبر من مبيعات قطاع «الميكروباص» فى مصر، بنسبة بلغت %35 مسجلة نحو 3265 مركبة، من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 9 آلاف و257 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.

وجاءت «جولدن دراجون» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %26 بإجمالى بيع 2434 مركبة، تبعتها «تويوتا» فى المركز الثالث بحصة بلغت %23 بواقع 2102 وحدة.

وحلت «بريليانس – جينباى» فى المرتبة الرابعة بعدما استحوذت على حصة سوقية %7 بإجمالى بيع 610 مركبة، تبعتها «جى لونج» فى المركز الخامس بحصة بلغت %4.2 بنحو 392 مركبة.

وظهرت «فوتون» فى المرتبة الخامسة بحصة سوقية %2.3 مسجلة بيع 211 ميكروباص، تلتها «شيفروليه» فى المركز السادس بحصة بلغت %2 بإجمالى 167 مركبة.

فيما استحوذت العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية %0.5 مسجلة نحو 76 مركبة، من إجمالى مبيعات مركبات النقل الجماعى “الميكروباص” فى مصر، خلال تلك الفترة.

«شيفروليه» تقود مبيعات «المينى فان»

قادت العلامة التجارية «شيفروليه» مبيعات السيارات «المينى فان» بعدما استحوذت على حصة سوقية %46 مسجلة نحو 3442 مركبة، من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 7 آلاف و506 سيارات خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.

وجاءت «سوزوكى» فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى شريحة سيارات «المينى فان» بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %41 بإجمالى 3112 مركبة.

وحلت العلامة التجارية «شنراى» فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية %6 مسجلة بيع 466 سيارة، أعقبتها «فوتون» فى المركز الرابع بحصة بلغت %4 بواقع 276 مركبة.

وظهرت العلامة الصينية «كينج لونج» فى المرتبة الخامسة بحصة سوقية %3 مسجلة نحو 209 مركبات، تلتها «كارى» فى المركز السادس بإجمالى بيع سيارة واحدة فقط خلال تلك الفترة.