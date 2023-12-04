مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا تهبط 50.6% خلال 10 أشهر (جراف)

تراجعت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها في مصر، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، بنسبة 53.9% لتصل إلى 7 آلاف و744 مركبة، مقابل 14 ألفًا و615 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

وكشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، انخفاض مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا بنسبة 50.6% لتسجل 4 آلاف و996 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 10 آلاف و106 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

وهبطت مبيعات الأتوبيسات المستوردة بنسبة 61.2% لتصل إلى 1748 مركبة، مقارنة بنحو 4 آلاف و509 وحدات.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، تطور مبيعات الأتوبيسات في مصر خلال أول 10 أشهر من العام الحالى:

«سوزوكي» تحتفظ بقمة مبيعات الأتوبيسات في مصر

احتفظت «سوزوكي» بقمة مبيعات مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، بعدما استحوذت على السوقية الكبرى من المبيعات بنسبة بلغت 24.7% مسجلة نحو 1664 مركبة.

وجاءت «تويوتا» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 21.6% محققة بيع 1459 وحدة، فيما صعدت «كينج لونج» للمركز الثالث بنسبة 18.9% بنحو 1273 مركبة.

وحلت «شيفروليه» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 15.2% بنحو 1022 أتوبيس، أعقبتها «جولدن دراجون» في المركز الخامس بنسبة 8.4% بواقع 565 وحدة.

وتمركزت «فوتون» فى المرتبة السادسة بعدما استحوذت على حصة سوقية 4.2% مسجلة نحو 283 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى.

وحلت «ميتسوبيشي» فى المرتبة السابعة بحصة سوقية قدرها 3.1% محققة بيع 209 مركبات، تلتها «مرسيدس MCV» فى المركز الثامن بحصة سوقية 2.3% مسجلة نحو 156 أتوبيس.

وحافظت «هيونداي» على تمركزها فى المرتبة التاسعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع الأتوبيسات مسجلة حصة سوقية 1.1% مسجلة نحو 73 مركبة خلال تلك الفترة.

وظهرت «فولفو» في المرتبة العاشرة بحصة سوقية 0.5% بإجمالي بيع 37 مركبة، تلتها «إيفكو» فى المركز الحادي عشر بحصة بلغت 0.1% بواقع 3 أتوبيسات.

بنسبة 47%.. «كينج لونج» تهيمن على مبيعات «الميكروباص»

تصدرت العلامة الصينية «كينج لونج» مبيعات مركبات النقل الجماعى «الميكروباص» في مصر خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، بعدما استحوذت على حصة سوقية 47%، من جملة مبيعات القطاع، مسجلة نحو 1273 مركبة.

وجاءت «تويوتا» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 22% بإجمالي بيع 601 مركبة، تبعتها «جولدن دراجون» فى المركز الثالث بحصة بلغت 21% بواقع 565 وحدة.

وظهرت «فوتون» فى المرتبة الرابعة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لمركبات النقل الجماعى «الميكروباص» في مصر بحصة سوقية 10% مسجلة نحو 283 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى.

«سوزوكي» تستحوذ على 76% من مبيعات السيارات الفان

سيطرت العلامة التجارية «سوزوكي» على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات السيارات «الميني فان» في مصر، بنسبة بلغت 76% مسجلة نحو 1664 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «شيفروليه» فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات الفان مستحوذة على حصة سوقية 24% بإجمالي 538 مركبة، خلال تلك الفترة.