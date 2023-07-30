مبيعات «إيفا فارما» 1.8 مليار جنيه خلال أول 5 شهور من 2023

سجلت شركة إيفا فارما نموًا بنسبة 20% في سوق الدواء المصري خلال أول خمس شهور من 2023، بعدما حققت في أول خمس شهور من العام الماضي 1.5 مليار جنيه، فيما وصلت مبيعات الشركة في أول خمس شهور من العام الحالي 1.8 مليار جنيه. وفق تقرير لشركة الإحصائيات الدوائية «آي كيوفيا»

انتهت شركت إيفا فارما من بناء مصنع جديد للأدوية البيولوجية كجزء من التعاون مع «إيلاي ليلي» في توطين صناعة الأنسولين.

ويتمتع المصنع الجديد بقدرة إنتاجية تصل إلى 90 مليون قارورة و50 مليون حقنة من الأنسولين عالي الجودة لتلبية احتياجات ما لا يقل عن مليون شخص سنويًا في أفريقيا، كجزء من التعاون مع شركة ليلي.

وأبرمت شركتا إيفا فارما وليلي اتفاقية جديدة في ديسمبر الماضي، وبموجب هذا الاتفاق ستزود فيها شركة ليلي المادة الفعالة(API) للأنسولين بسعر مخفض إلى شركة إيفا فارما، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا التصنيعية بشكل مجاني.

وقال رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة إيفا فارما إن الانتهاء من هذا المصنع المتطور علامة بارزة على طريق توفير أنسولين عالي الجودة وبأسعار مناسبة في مصر وفي جميع أنحاء إفريقيا. وبطاقة إنتاجية تصل إلى 90 مليون قارورة و50 مليون حقنة، وسنصل في النهاية إلى مليون شخص على الأقل سنويًا في البلدان منخفضة إلى متوسطة الدخل».

وأضاف أن الشركة ملتزمة بتطوير مجال الرعاية الصحية في إفريقيا والشرق الأوسط من خلال توطين تصنيع العلاجات المنقذة للحياة مثل الأنسولين، ومع افتتاح مصنع الأدوية البيولوجية الخاص بنا؛ فإننا نفتخر بأن نكون في طليعة هذا الجهد. هذا ليس أمرًا ضروريا فقط من أجل استدامة أنظمة الرعاية الصحية على المدى الطويل ولكن أيضًا لتمكين المجتمعات المحلية وبناء بنية تحتية ل رعاية صحية أكثر مرونة.