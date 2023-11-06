مبيعات «إيديتا» تتخطى 8.7 مليار جنيه خلال 9 شهور والأرباح تقفز 87.2%

أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، عن النتائج المالية المجمعة والمستقلة للتسعة أشهر الأولى من 2023.

وحققت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، خلال 9 شهور، نموا في إجمالي الإيرادات المجمعة بنسبة 70.23%، لتسجل 8.75 مليار جنيه ، مقابل 5.17 مليار جنيه في الفترة المماثلة من 2022.

وقفزت صافي أرباح إيديتا للصناعات الغذائية بنحو 87.2%، خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، إلى 1.26 مليار جنيه، مقابل 673 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة لشركة إيديتا تحقيق صافي ربح بقيمة 1.05 مليار جنيه خلال 9 شهور، مقابل 575.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة وبنسبة نمو 82.6%.