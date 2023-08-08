مبيعات «إيبيكو» 1.8 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من 2023

سجلت مبيعات شركة إيبيكو للأدوية انكماشًا بنسبة 5.2% في سوق الدواء المصري خلال أول خمس شهور من 2023، بعدما حققت في أول خمس شهور من العام الماضي 1.9 مليار جنيه، فيما وصلت مبيعات الشركة في أول خمس شهور من العام الحالي 1.8 مليار جنيه. وفق تقرير لشركة الإحصائيات الدوائية «آي كيوفيا».

نفت إيبيكو، تلقيها أي عروض سعودية للاستحواذ على الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية، فيما سجلت صافي ربح بلغ 188.41 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل 173.68 مليون جنيه أرباحًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وصرح دكتور أحمد كيلانى، رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب شركة إيبيكو للأدوية، بأننا نقتحم بمصنع ايبيكو3 لإنتاج المستحضرات والبدائل الحيوية (بشكل تام وكامل) ، حقبة جديدة ، تخوض إيبيكو منعطفا هاما في تصنيع الدواء ، تلك الحقبة التي كانت تمثل حلمًا بعيد المنال لنا جميعًا.

وأقدمت إيبيكو علي الدخول في هذا المجال لتوطين صناعة المستحضرات البيولوجية والبدائل الحيوية ليس كمنتج تام Drug product فقط و لكن كمواد فعالةDrug Substance أيضا مما سيتيح توفير هذه المستحضرات فى السوق المصري بصورة أكبر حيث أن المادة الفعالة ستكون محلية الصنع (صنع فى مصر) ، مما يساهم فى سد جزء من احتياجات مصر دوائيا لشريحه من المرضي كان يتعذر عليهم الحصول علي مثل تلك الأدويه إلا بشق الأنفس، والمعروف بـ Unmet Medical Need.

وتساهم إيبيكو في رفع ثقل عن كاهل الدولة (سواء في استيراد هذه الأدوية بالعملة الصعبة، أو في توفيرها علي قدر الإمكان للمواطنين المحتاجين إليها)، موطنة بذلك أحد أهم صناعات الدواء في العصر الحديث وتحقيقا لرؤية الدولة المصرية في توطين صناعة الدواء علي وجه العموم ، توافقا مع رؤية مصر 2030 وسياسة الحكومة للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية وتطويره من خلال وزارة الصحة المصرية وهيئة الدواء المصرية EDA وهيئة الشراء الموحد.