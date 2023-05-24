مبيعات إيبيكو للأدوية تلامس مليار جنيه خلال الربع الأول من 2023

اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للصناعات الدوائية – إيبيكو، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الربع الأول من عام 2023.

وتمكنت الشركة المصرية للصناعات الدوائية – إيبيكو، من تحقيق نموا في صافي الأرباح المجمعة بنحو 8% خلال 3 أشهر لتسجل 188.41 مليون جنيه.

وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 173.68 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وارتفع إجمالي مبيعات إيبيكو بنحو 7%، خلال الربع الأول من 2023، لتصل إلى 992.42 مليون جنيه ، مقابل 927.37 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة تحقيق صافي ربح بقيمة 182.6 مليون جنيه، مقابل 185.89 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.