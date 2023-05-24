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مبيعات إيبيكو للأدوية تلامس مليار جنيه خلال الربع الأول من 2023

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وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 173.68 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

مبيعات إيبيكو للأدوية تلامس مليار جنيه خلال الربع الأول من 2023
جهاد سالم

جهاد سالم

12:34 م, الأربعاء, 24 مايو 23

اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للصناعات الدوائية – إيبيكو، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الربع الأول من عام 2023.

وتمكنت الشركة المصرية للصناعات الدوائية – إيبيكو، من تحقيق نموا في صافي الأرباح المجمعة بنحو 8% خلال 3 أشهر لتسجل 188.41 مليون جنيه.

وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 173.68 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وارتفع إجمالي مبيعات إيبيكو بنحو 7%، خلال الربع الأول من 2023، لتصل إلى 992.42 مليون جنيه ، مقابل 927.37 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة تحقيق صافي ربح بقيمة 182.6 مليون جنيه، مقابل 185.89 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

جهاد سالم

جهاد سالم

12:34 م, الأربعاء, 24 مايو 23