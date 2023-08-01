مبيعات «إيبكس فارما» 1.3 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من 2023

سجلت شركة إيبكس فارما نموًا بنسبة 18% في سوق الدواء المصري خلال أول خمس شهور من 2023، بعدما حققت في أول خمس شهور من العام الماضي 1.1 مليار جنيه، فيما وصلت مبيعات الشركة في أول خمس شهور من العام الحالي 1.3 مليار جنيه. وفق تقرير لشركة الإحصائيات الدوائية «آي كيوفيا»

قال الدكتور أحمد محيى الدين مدير قسم التسويق وإدارة المنتجات فى «إيبكس فارما» إن الشركة تدشن حاليا مصنعًا جديدًا فى المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى انتهاء الإنشاءات بشكل كامل.

وأوضح أن «إيبكس فارما» تعمل فى الوقت الحالى على تسجيل المنتجات وفق شروط السعودية، متوقعًا أن يبدأ الإنتاج والعمل الفعلى خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف – فى حوار سابق لـ «المال» على هامش فعاليات المؤتمر الطبى الأفريقى – أن «إيبكس فارما» تمتلك 70 منتجًا فى الوقت الحالى بالسوق المصرية لمختلف التخصصات من أمراض القلب، والباطنة والنفسية والعصبية، والمسالك البولية والعظام والأطفال والنساء وغيرها، كما تملك مصنعا فى مدينة بدر.

وحول التصدير للأسواق المختلفة، أكد «محيى» أن الشركة تعمل مع هيئة الشراء الموحد على فتح أسواق جديدة فى قارة أفريقيا، بعدما استقبلت «إيبكس فارما» عدة وفود من دول أفريقية مختلفة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن التفاهمات لم ترق فى الوقت الحالى لاتفاقيات تنفيذية يمكن الإعلان عنها.

ولفت إلى التعاون مع منظومة التأمين الصحى الشامل، من خلال هيئة الشراء الموحد، وإتاحة وصول الدواء لكل شرائح المرضى، معتبرًا أن مفهوم صناعة الدواء الآن أصبح غير مقتصر على إنتاج أدوية جديدة فحسب ولكن النقطة الأكثر أهمية هى تمكين المريض من الوصول للدواء والاستمرارية عليه لتحقيق نتائج العلاج المرغوبة، إذ يأتى الاهتمام بهذا الأمر من منطلق المسئولية المجتمعية للشركة وحرصها على وصول الأدوية لكل المرضى دون استثناء.