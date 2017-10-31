مبيعات إيبرانس لعلاج سرطان الثدى تقفز 60 %

ترفع صافى أرباح فايزر 100%خالد بدر الدينقفزت مبيعات شركة فايزر الأمريكية للأدوية من عقار إيبرانس الذى يعالج سرطان الثدى بحوالى 60 % خلال الربع الماضى ليتجاوز 878 مليون دولار، غير أنه أقل قليلا من توقعات المحللين التى بلغت 914 مليون دولار وذلك بسبب منافسة عقار كيسكالى الذى طرحته شركة نوفارتيس مؤخ

ترفع صافى أرباح فايزر 100%

خالد بدر الدين

قفزت مبيعات شركة فايزر الأمريكية للأدوية من عقار إيبرانس الذى يعالج سرطان الثدى بحوالى 60 % خلال الربع الماضى ليتجاوز 878 مليون دولار، غير أنه أقل قليلا من توقعات المحللين التى بلغت 914 مليون دولار وذلك بسبب منافسة عقار كيسكالى الذى طرحته شركة نوفارتيس مؤخرا.

وذكرت وكالة رويترز أن إجمالى إيرادات شركة فايزر ارتفعت بأكثر من 1% خلال الربع الثالث من العام الحالى لتصل إلى حوالى 13.17 مليار دولار فى أول زيادة فصلية منذ نفص الفصل من العام الماضى.

وقفز صافى أرباح شركة فايزر بأكثر من 100 % لتتجاوز 2.84 مليار دولار خلال الربع الماضى بفضل ارتفاع مبيعات عقار إيبرانس وإن كانت مبيعاتها من المضاد الحيوى بريفنار تراجعت 1 % لتنزل إلى حوالى 1.52 مليار دولار بعد أن كان يقود نمو الشركة الأمريكية خلال الفصول الثلاثة السابقة ليستحوذ على 11.5% من إجمالى مبيعاتها.

