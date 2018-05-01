مبيعات إيبرانس لعلاج سرطان الثدى تقفز 37.4 % في الربع الأول

خالد بدر الدين قفزت مبيعات عقار إيبرانس الذى ابتكرته شركة فايزر الأمريكية لعلاج سرطان الثدى بأكثر من 37.4 % خلال الربع الأول من العام الجارى لتتجاوز 933 مليون دولار بالمقارنة بمبيعاته خلال نفس الربع من العام الماضى. وذكرت وكالة بلومبرج،…

خالد بدر الدين

قفزت مبيعات عقار إيبرانس الذى ابتكرته شركة فايزر الأمريكية لعلاج سرطان الثدى بأكثر من 37.4 % خلال الربع الأول من العام الجارى لتتجاوز 933 مليون دولار بالمقارنة بمبيعاته خلال نفس الربع من العام الماضى.

وذكرت وكالة بلومبرج، أن إجمالى إيرادات شركة فايزر ارتفعت بحوالى 1 % خلال الربع الماضى لتصل إلى أكثر من 12.91 مليار دولار بينما زاد صافى الربح إلى حوالى 3.56 مليار دولار أو حوالى 59 سنتا للسهم بالمقارنة مع 3.12 مليار دولار أو 51 سنتا للسهم خلال نفس الربع من العام الماضى.

وقالت شركة فايزر أكبر شركة صناعات دوائية أمريكية اليوم الثلاثاء إن صافى الأرباح قفز بحوالى 14 % بفضل زيادة مبيعات عقار إبرانس المستخدم في علاج سرطان الثدي وكذلك عقار زيلجانج الذى يعالج التهاب المفاصل الذى بلغت مبيعاته الربع الماضى حوالى 326 مليون دولار.