مبيعات «إعمار العقارية» تسجل 17.6 مليار درهم خلال النصف الأول

كشفت إعمار العقارية، عن تحقيق نموّ كبير في أرباح النصف الأول من العام، وذلك بفضل المبيعات العقارية القوية والنمو في أداء المشاريع التي تعتمد على الإيرادات المتكرّرة.

ويعكس هذا الأداء الثقة المستمرّة في العلامة التجارية لشركة إعمار والانتعاش الإجمالي للنشاطات الاقتصادية في دبي وعلى رأسها سوق العقارات.

ونتيجةً للأداء القوي الذي حقّقته إعمار في الأعمال الرئيسية في مجال التطوير العقاري، إضافة إلى أداء المشاريع التي تعتمد على الإيرادات المتكرّرة، فقد سجّلت الشركة إيرادات قوية في النصف الأول من العام بلغت 13.575 مليار درهم، ونمواً بنسبة 10% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.

وسجلت إعمار في النصف الأول من العام أرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 6.112 مليار درهم، بزيادة قدرها 66% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، وذلك بفضل زيادة الإيرادات مع تحسّن هوامش الربح واستمرار تحسين التكلفة.

وبفضل نجاح إعمار في إطلاق العقارات في الإمارات العربية المتحدة والأسواق الدولية، وتركيزها على مبيعات المشاريع قيد الإنشاء، فقد نجحت في تحقيق مبيعات عقارية قياسية في النصف الأول من العام بلغت 17.672 مليار درهم، بزيادة قدرها 5% مقارنة بمبيعات النصف الأول من 2021 وقدرها 16.842 مليار درهم .

وخلال الربع الثاني من عام 2022، سجّلت إعمار زيادة في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بنسبة 53% حيث سجلت 2.932 مليار درهم، مقارنةً بـ 1.922 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2021. وبلغت الإيرادات في الربع الثاني من العام الجاري نحو 6.94 مليار درهم، بزيادة قدرها 8% مقارنة بإيرادات الربع الثاني من عام 2021 التي بلغت 6.439 مليار درهم.

وبلغ حجم المبيعات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز 47.982 مليار درهم في نهاية النصف الأول من عام 2022، والتي تحتسب باعتبارها إيرادات مستقبلية، ما يعكس مركز إعمار المالي القوي لضمان الإيرادات العالية والربحية وعوائد المساهمين على المدى المنظور.

وأكد متحدّث باسم شركة إعمار العقارية: ” تمكّنت إعمار من تحقيق ​​نتائج قوية خلال الربع الثاني من العام مع استمرار الأداء القوي الذي بدأ خلال الربع الأول من 2022. وبفضل الارتفاع الذي شهده سوق العقارات والانتعاش المستمرّ في فترة ما بعد الجائحة، فقد استطاعت إعمار بفضل أصولها التي تشمل مراكز التسوّق والضيافة والتجزئة، أن تحقّق زيادة في الأرباح خلال الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.”

وتابع: “على مستوى الاقتصاد الكلّي، يساهم اقتصاد دبي المتنامي والتطوّرات التي شهدتها الدولة مؤخراً في مجالات متعدّدة مثل قانون الشركات التجارية وأنظمة الإقامة، في زيادة النمو واستقطاب الاستثمارات عبر العديد من القطاعات، الأمر الذي يؤدّي بالتالي إلى زيادة الطلب بشكل غير مباشر على منتجاتنا، إلى جانب الدعم الذي تحظى به أعمالنا من خلال تركيزنا المستمرّ على تقديم أعلى المستويات ضمن المنتجات والتجارب ذات الجودة العالية والتي تفوق توقّعات عملائنا.” وبفضل مساعيها المتواصلة لبلوغ التميّز في التصميم وجودة البناء والابتكار، تقدّم إعمار باستمرار تجارب متميّزة وفرصاً عديدة عبر مختلف القطاعات ضمن السوق، كما تواصل تطوير مشاريع عمرانية رئيسيّة متكاملة لها تجتذب المستثمرين على المستويين المحلي والدولي.

وسجّلت العمليات العقارية الدولية لشركة إعمار مبيعات عقارية بلغت 2.428 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022 وساهمت بإيرادات قدرها 2.068 مليار درهم والتي تمثّل 15% من إجمالي إيرادات إعمار، وذلك بفضل العمليات الناجحة في مصر والهند.

وسجلت شركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق، ذراع إعمار العقارية المطوّرة لمراكز التسوّق وأصول البيع بالتجزئة، نموّاً في النصف الأول من عام 2022 بفضل المبيعات القياسية للمستأجرين في دبي مول، حيث ارتفعت إلى حدّ كبير مقارنة بالأرقام المسجّلة في فترة ما قبل الجائحة لعام 2019.

وسجّلت إعمار لإدارة مراكز التسوّق نموّاً بنسبة 30% في إيرادات النصف الأول من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث حقّقت 2.661 مليار درهم. كما حقّقت أرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات في النصف الأول بلغت 1.644 مليون درهم، بزيادة وصلت إلى 66% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021. وبلغت نسبة التأجير في أصول إعمار لإدارة مراكز التسوّق 94%.

كما سجّلت أعمال الضيافة والتسلية والترفيه والتأجير التجاري لشركة إعمار إيرادات بقيمة 1.564 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2022، محققةً نموّاً بنسبة تتجاوز 93% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021، مع تسجيل الفنادق التابعة لمجموعة إعمار للضيافة في دولة الإمارات، ومن ضمنها الفنادق المُدارة، متوسّط مستويات إشغال بنسبة 71%، ويعود ذلك إلى الانتعاش القوي في قطاع السياحة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.

وحقّق إجمالي عوائد المشاريع التي تعتمد على الإيرادات المتكرّرة من مراكز التسوّق والضيافة والترفيه والتأجير التجاري، إيرادات خلال النصف الأول من عام 2022 وقدرها 4.224 مليار درهم، وسجّلت أرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بلغت 2.955 مليار درهم، مع نموّ بنسبة 48% و78% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتمثّل هذه المشاريع 31% و48% من إجمالي إيرادات إعمار وأرباحها قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات على التوالي.