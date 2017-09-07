مبيعات أودى للسيارات تقفز 5%

خالد بدر الدين قفزت مبيعات شركة أودى الألمانية للسيارات الفاخرة بأكثر من 5% على مستوى العالم، خلال شهر أغسطس الماضى، لتتجاوز 138 ألفًا و900 وحدة، بفضل تزايد الطلب من الصين -صاحبة أكبر سوق للسيارات فى العالم- بالمقارنة بنفس الشهر من عام 2016. ولكن مبيعات شركة أودى هبطت 2.6%، خلال الثمانية شهور الأو

خالد بدر الدين

قفزت مبيعات شركة أودى الألمانية للسيارات الفاخرة بأكثر من 5% على مستوى العالم، خلال شهر أغسطس الماضى، لتتجاوز 138 ألفًا و900 وحدة، بفضل تزايد الطلب من الصين -صاحبة أكبر سوق للسيارات فى العالم- بالمقارنة بنفس الشهر من عام 2016.

ولكن مبيعات شركة أودى هبطت 2.6%، خلال الثمانية شهور الأولى من العام الجارى، لتنخفض إلى مليون و200 ألف سيارة، بالمقارنة بنفس الشهور من العام الماضى.

وذكرت وكالة “رويترز” أن مبيعات شركة أودى زادت -الشهر الماضى- بأكثر من 10.3% فى السوق الصينية، و6.7 % فى موطنها ألمانيا، و2.8% فى الولايات المتحدة الأمريكية -ثانى أكبر سوق للسيارات فى العالم بعد الصين- بينما ارتفعت فى أوروبا بأكثر من 1.8 % فقط.