مبيعات أوبل تتراجع 2.1% عالميًا.. وتتضاعف محليًا

شريف عيسىقال تقرير صادر عن مؤسسة "فوكس 2 موف" الأمريكية لأبحاث السيارات، إن الأداء العالمى لأوبل كان سلبياً على مدار السنوات الست الماضية، بعد فشلها فى إحراز أى توسعات جديدة خارج نطاق العواصم الأوروبية، واكتفائها بالنجاحات المحدودة فى افريقيا، مما جعل استحواذ تحالف بيجو – سيتروين عليها صفة ر

شريف عيسى

قال تقرير صادر عن مؤسسة “فوكس 2 موف” الأمريكية لأبحاث السيارات، إن الأداء العالمى لأوبل كان سلبياً على مدار السنوات الست الماضية، بعد فشلها فى إحراز أى توسعات جديدة خارج نطاق العواصم الأوروبية، واكتفائها بالنجاحات المحدودة فى افريقيا، مما جعل استحواذ تحالف بيجو – سيتروين عليها صفة رابحة بالنسبة لجنرال موتورز.

وخلال الفترة من 2010 وحتى نهاية 2016، مُنيت العلامة الألمانية بخسائر، إذ تراجعت مبيعاتها بحوالى 2.1%، بواقع 25 ألف سيارة كل عام، مما تتسبب فى خسارتها أربعة مراكز فى قائمة العلامات الأكثر مبيعاً حول العالم، لتستقر عند المركز 22، بدلاً من الـ 18.

وشهدت مبيعات أوروبا من العلامة التجارية خلال السنوات الست الماضية، تراجعاً من 98.8% خلال 2010، إلى 97.8% فى عام 2016، فيما نمت مبيعاتها بأفريقيا بنسبة محدودة للغاية لتصل العام الماضى إلى 3.1%، بعد أن كانت فى 2010، تقدر بـ 0.6%.

وتحتل بريطانيا صدارة الدول الأكثر مبيعاً لأوبل بحصة سوقية تصل إلى 24.7%، فيما تحتل ألمانيا المرتبة الثانية بـ 21.6%، أما المركز الثالث فجاء من نصيب إيطاليا بحصة سوقية بلغت نسبتها 8.4.

وحلت إسبانيا فى المركز الرابع بنسبة 8.3%، فيما حصدت فرنسا المركز الخامس فى صدارة الدول الأكثر مبيعاً للعلامة التجارية بحصة سوقية 6.4%.

أما على الصعيد المحلى، فتمكنت أوبل من تحقيق العديد من النجاحات إذ صعدت حصتها السوقية خلال الفترة من 2014 وحتى نهاية 2016، من 2% إلى 4.2%، لتستحوذ على المركز الرابع بدلاً من العاشر فى قائمة العلامات الأكثر مبيعاً.

وارتفعت مبيعات العلامة الألمانية خلال العامين الماضيين بنسبة تصل إلى 101%، بعد أن قفز إجمالى عدد السيارات المبيعة، من 4155 سيارة خلال 2014، إلى 8247 وحدة بنهاية 2016، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “اميك”.

ورصدت “المال” فى تقرير “اميك” الصادر بنهاية 2015، تمكن أوبل من بيع 4945 سيارة، بحصة سوقية تصل إلى 2.5%.

ونتيجة لحالة الركود الذى أصابت الأسواق، تراجعت مبيعات العلامة التجارية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى بنسبة تصل إلى 47%، لتتمكن من بيع 1472 وحدة، مقارنة بمبيعاتها فى الفترة ذاتها والتى بلغت 2763 سيارة.