مبيعات «أموك» ترتفع 18.5% إلى 7 مليارات جنيه خلال الربع الأول

اعتمد مجلس إدارة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”، نتائج الأعمال والقوائم المالية المستقلة والمجمعة، عن الربع الأول من العام المالي 2023-2024.

وحققت الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك ” نموا في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 5.2%، خلال 3 أشهر.

وسجلت الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك “، صافي ربح بقيمة 411.89 مليون جنيه، مقابل 391.52 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2023.

كما ارتفعت إيرادات شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” بنحو 18.5%، لتسجل 7.04 مليار جنيه مقابل 5.94 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة لشركة “أموك” خلال الربع الأول من 2023-2024، تحقيق صافي ربح بقيمة 350.77 مليون جنيه.

وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 346.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، وبنسبة نمو 1.2%.