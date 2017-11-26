مبيعات أمازون تقفز 18.4% يوم الجمعة السوداء

جيف بيزوس أول ملياردير فى العالم تتجاوز ثروته 100 مليار دولار



خالد بدر الدين:

قفز صافى ثروة جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون كوم لمبيعات الأون لاين بأكثر من 2.4 مليار دولار خلال يوم الجمعة الماضى، بفضل ارتفاع مبيعات الجمعة السوادء لتزداد إلى 100.3 مليار دولار ليصبح أول ملياردير فى العالم يتجاوز حاجز الـ100مليار دولار.

وذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار أسهم شركة أمازون كورب صعدت بأكثر من 2% فى ختام التعاملات فى بورصة نيويورك مع نهاية آخر يوم عمل الأسبوع الماضى بعد أن قفزت مبيعات يوم الجمعة، بأكثر من 18.4% بالمقارنة مع مبيعات نفس اليوم من العام الماضى.



وارتفعت أيضا ثروة جيف بيزوس بأكثر من 32.6 مليار دولار منذ بداية العام وحتى الآن فى أكبر زيادة لثروات أغنى 500 ملياردير يتتبعهم مؤشر بلومبرج على مستوى العالم علاوة على أن أسعار أسهم شركة أمازون كوم ارتفعت أيضا بحوالى 5% خلال الأسبوع الماضى، مع تزايد الدعاية للمنتجات التى تبيعها الشركة بمناسبة الجمعة السوداء.