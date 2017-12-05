مبيعات أجنبية تهبط بمؤشرات البورصة في التعاملات الصباحية

مصطفى طلعت استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على تراجع جماعي في المؤشرات، وذلك بفعل ضغوط بيعية للمستثمرين الأجانب. وبحلول الساعة 10.30 صباحاً، انخفض المؤشر االرئيسي "egx30" 0.56%، إلى 14490 نقطة، كما هبط مؤشر "egx30" بنسبة 0.40% إلى 784 نقطة، كما تراجع المؤشر الأوسع "egx



مصطفى طلعت

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على تراجع جماعي في المؤشرات، وذلك بفعل ضغوط بيعية للمستثمرين الأجانب.

وبحلول الساعة 10.30 صباحاً، انخفض المؤشر االرئيسي “egx30” 0.56%، إلى 14490 نقطة، كما هبط مؤشر “egx30” بنسبة 0.40% إلى 784 نقطة، كما تراجع المؤشر الأوسع “egx100” نطاقاً بنسبة 0.40% إلى 1834 نقطة.

يشار إلى أن مؤشرات البورصة أنهت تعاملات أمس، على تراجع جماعي إذ هبط المؤشر الرئيسي بنسبة 0.96% عند 14572 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.34%، عند 787نقطة، كما انخفض اﻷوسع نطاقًا بنسبة 1.04% ليصل إلى 1841 نقطة.