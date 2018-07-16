مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة في التعاملات الصباحية

مصطفى طلعت
استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على هبوط جماعى طفيف وسط اتجاه بيعى للمستثمرين الأجانب مقابل مشتريات محلية وعربية.
وتراجع مؤشر “egx30” الرئيسى 0.29% ليصل إلى 2674 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.02% ليسجل 769 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.08% ليصل إلى 1979 نقطة.
يذكر أن البورصة أنهت تعاملات أمس على تراجع جماعى وهبط المؤشر الرئيسى 0.24% إلى 15842 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.69% ليسجل 769 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقاً 0.47% ليصل إلى مستوى 1980 نقطة.