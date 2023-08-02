مبيعات «أبوت» للأدوية 1.2 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من 2023

سجلت شركة أبوت للأدوية نموًا بنسبة 39.7% في سوق الدواء المصري خلال أول خمس شهور من 2023، بعدما حققت في أول خمس شهور من العام الماضي 859 مليون جنيه، فيما وصلت مبيعات الشركة في أول خمس شهور من العام الحالي 1.2 مليار جنيه. وفق تقرير لشركة الإحصائيات الدوائية «آي كيوفيا»

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً، مع وفد من شركة “أبوت” إحدى الشركات الأمريكية في مجال التشخيص والمعامل والتغذية والأجهزة الطبية وتصنيع الأدوية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، بما يضمن الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول النقاش حول دعم مرضى السكري خاصة من الأطفال تحت سن الـ 18 عاما.

كما تمت مناقشة التوسع في توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر، في مختلف التخصصات التي تعمل عليها شركة “أبوت” في مصر، خاصة تصنيع الصمامات والدعامات القلبية، بما يضمن توفير الاحتياجات المحلية من الأدوية والمستلزمات ومن ثم العمل على تصديرها للدول الأفريقية.

ولفت إلى توجيه الوزير بالتنسيق مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا” لتصنيع مصل الأنفلونزا وتوطينه في مصر.

ولفت “عبدالغفار” أن الوزير أكد خلال الاجتماع على الثقة التي تكتسبها شركة “أبوت” لدى الحكومة المصرية، حيث أنهم شركاء نجاح في الكثير من الخطوات التي اتخذتها الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، وعلى رأسها دعم خطة الوزارة في القضاء على الالتهاب الكبدي الوبائي سي، والتصدي لفيروس كورونا.