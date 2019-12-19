مبيعات أبل من هواتف آيفون هوت 35% في الصين خلال نوفمبر الماضي

مبيعات شركة أبل خلال الثلاث شهور الماضية من سبتمبر لنهاية نوفمبر تراجعت بحوالى 7.4% فى الصين بالمقارنة بنفس الشهور من العام الماضى

أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن مبيعات هواتف آيفون التى تنتجها شركة أبل الأمريكية هوت بأكثر من 35% فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم خلال نوفمبر الماضي، وللشهر الثاني على التوالي، بسبب الحرب التجارية الدائرة بين واشنطن وبكين منذ حوالى 17 شهرا.

وأوضحت أن إجمالي مبيعات الثلاث شهور الماضية من سبتمبر لنهاية نوفمبر تراجع بحوالي 7.4% في الصين بالمقارنة بنفس الشهور من العام الماضي.

ورغم شحن هواتف آيفون 11 الجديد إلى الأسواق الصينية فى سبتمبر الماضي ولكنه لم يجذب المستهلكين نتيجة الرسوم الجمركية المرتفعة.

وذكرت وكالة رويترز أن مبيعات الهواتف خلال الثلاث شهور الماضية انخفضت بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة من الجانبين على وارداتهما.

وهبط إجمالى مبيعات الهواتف من سبتمبر لنهاية نوفمبر بحوالى 7.4 % فى الصين بالمقارنة بنفس الشهور من العام الماضى.

وقال ماثيو كابرال محلل الأسواق المالية ببنك كريدي سويس إن شركة أبل كانت تتوقع انخفاض المبيعات لارتفاع أسعار منتجاتها الجديدة.

تركز المنتجات الجديدة لأبل على هواتف آيفون 11

وتركز المنتجات الجديدة على هواتف آيفون 11 التى أنتجاتها شركة أبل الأمريكية فى مصانعها بالصين.

وتراجعت مبيعات الهواتف بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة التى كان من المقرر تنفيذها 15 ديسمبر الجارى وتم تعليقها فى بداية الأسبوع.

وجاء هذا التعليق بعد أن أعلنت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني عن تعليق التعريفات الإضافية على بعض السلع الأمريكية.

وتضم هذه السلع الأمريكية الهواتف والمركبات وقطع غيار السيارات بعد اتفاق البلدين على مرحلة أولى بالاتفاق التجاري وقف الحرب التجارية.

وطلبت شركة أبل من إدارة الرئيس دونالد ترامب تأجيل فرض الجمارك على منتجات أبل المصنوعة فى الصين ومنها مكونات آيفون.

وأعلن دونالد ترامب دراسة الطلب لهبوط حصة أبل السوقية بالصين 5 % الربع الماضى من 7 % بالربع السابق عليه.

بينما قفزت الحصة السوقية لشركة هواوي الصينية لتكنولوجيا الاتصالات والأجهزة الإلكترونية ومنها الهواتف إلى 42% خلال نفس الفترة بالصين.

وتخطط شركة أبل لبيع حوالى 80 مليون هاتفا من آيفون الجيل الخامس الجديد المرتقب طرحه فى الأسواق العالمية العام القادم.

أبل تطلق هاتف 5G

وستكون أبل أول شركة مصنعة للهواتف الذكية تطلق موبايل 5G بسبب التحديات التى تواجه تطوير سوق الجيل الخامس.

وتمثل أهم هذه التحديات قدرة الشركات العالمية فى أوروبا وآسيا على إنشاء البنية التحتية لدعم شبكات الجيل الخامس.

وتتميز الهواتف التي تعمل بشبكة الجيل الخامس أنها أسرع بعشر مرات من شبكات الجيل الرابع المنتشرة حاليا فى دول العالم.

ويعتقد المستثمرون أن شبكات 5G يمكنها إعادة تشكيل سوق الهواتف بشكل كبير فى أنحاء العالم .

وتساعد شبكات 5G على تنزيل أى فيلم بغضون ثوانٍ لتتغير الطريقة التى يفكر بها المستهلكون بخصوص محتوى أجهزتهم المحمولة.

كشفت شركة أبل عن نتائجها المالية للربع المالى الرابع الخاص بها والذى يشمل الفترة من يوليو إلى سبتمبر هذا العام.

وبلغ إجمالى إيراداتها 64 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقابل 62.9 مليار دولار بنفس الفترة 2018.

ووصل صافى أرباحها 14.1 مليار دولار بالفترة من يوليو إلى سبتمبر مقابل 13.6 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضى.

وحققت شركة أبل إيرادات إجمالية خلال السنة المالية الخاصة بها التى تنتهى آخر سبتمبر تجاوزت 260 مليار دولار.

وبلغت الأرباح الصافية 55 مليار دولار لهبوط مبيعات أيفون 9% سنويا لتحقق 33.36 مليار دولار وزاد قطاع الخدمات 18% إلي 12.5 مليار دولار.

أما بالنسبة لباقى منتجات الشركة، فقد تراجعت مبيعات أجهزة كمبيوتر ماك بحوالى 5% لتحقق حوالى 7 مليار دولار.

وحقق جهاز آيباد حوالى 4.6 مليار دولار والأجهزة الأخرى كالساعة وغيرها 6.52 مليار دولار بنمو ملحوظ عن العام الماضي

وتمتلك شركة أبل هذا العام سيولة نقدية ضخمة جاهزة تبلغ 206 مليارات دولار ولكن بانخفاض 2.2% عن العام الماضى.

وتراجعت السيولة لإنفاق الشركة على إعادة شراء أسهمها ووزعت أرباح قدرها 3.5 مليار دولار واشترت أسهم بحوالي 19 مليار دولار.