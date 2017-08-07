مبنى جديد للمحامين بتكلفة 77 مليون جنيه

هاجر عمران قام الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى والدكتور سامح عاشور نقيب المحامين أمس بوضع حجر الأساس لمشروع تجديد مبنى نقابة المحامين الجديد بشارع رمسيس وذلك بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وذلك بعد هدم المبنى الإدارى القديم المتهالك والذى يقع على مساحة 1200 متر مرب

هاجر عمران

قام الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى والدكتور سامح عاشور نقيب المحامين أمس بوضع حجر الأساس لمشروع تجديد مبنى نقابة المحامين الجديد بشارع رمسيس وذلك بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وذلك بعد هدم المبنى الإدارى القديم المتهالك والذى يقع على مساحة 1200 متر مربع.

وقال بيان عن الوزارة منذ قليل إن شركة الانشاءات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى قامت بإعادة بناء المبنى الجديد المكون من طابقين أسفل الأرض (جراجات ) وطابق ( مكاتب ادارية وغرفة كهرباء ) وثلاثة طوابق متكررة ادارى بتكلفة اجمالية 77 مليون جنيه.

وأكد العصار خلال البيان أن وزارة الانتاج الحربى تسعى دائما لاستغلال امكانيات الشركات التابعة لها، للتعاون مع أى مؤسسة بالدولة سواء حكومية او خاصة لتنفيذ مشروعات تخدم المصلحة العامة سواء من خلال التعاون فى تنفيذ مشروعات قومية او من خلال المساهمة فى اعمال من شأنها تطوير وتحسين اداء هذه المؤسسات بما يخدم المواطن المصرى.

وقال العصار ان قيام الوزارة باعادة بناء المبنى الجديد بالنقابة سيسهم فى تحسين الخدمة للمرتادين على النقابة، مضيفا الى ان تنفيذه يحتاج لدقة شديدة نظرا لوجود المبنى فى منطقة حساسة حيث تحيط به مبنى النقابة الاثرى ومحيط مترو الانفاق ،الامر الذى يستغرق ١٦ شهرا للانتهاء منها.

ومن جانبه أكد عاشور خلال البيان أن النقابة تثق فى امكانيات وزارة الانتاج الحربى لما لها من سمعة طيبة ومساهمات كبيرة فى تنفيذ العديد من المشروعات بالدولة بالجودة والدقة المطلوبة لذلك تم الاتفاق معها لتنفيذه للقضاء على الشكل العشوائى للمبنى القديم ولاعطاء مبنى النقابه المظهر الحضارى اللائق لها بما يتماشى مع تاريخ النقابة ودورها المهم فى المجتمع.