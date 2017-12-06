مبعوث فلسطيني: اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل إعلان حرب

خالد بدر الدينأعلن مانويل حساسيان كبير المبعوثين الفلسطينيين لدى بريطانيا في مقابلة مع راديو هيئة الإذاعة البريطانية BBC اليوم الأربعاء، أن اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل سيكون إعلان حرب وهذا يعني قبلة الموت لحل الأزمة بين الدولتين.وأكد مانويل حساسيان أن ترامب يع

خالد بدر الدين

أعلن مانويل حساسيان كبير المبعوثين الفلسطينيين لدى بريطانيا في مقابلة مع راديو هيئة الإذاعة البريطانية BBC اليوم الأربعاء، أن اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل سيكون إعلان حرب وهذا يعني قبلة الموت لحل الأزمة بين الدولتين.

وأكد مانويل حساسيان أن ترامب يعلن الحرب في الشرق الأوسط وعلى 1.5 مليار مسلم ومئات الملايين من المسيحيين الذين لن يقبلوا بأن تكون الأماكن المقدسة تحت هيمنة إسرائيل بالكامل.

وكان مسؤولون أمريكيون كبار قد قالوا أمس الثلاثاء إن ترامب سيعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل يوم الأربعاء ويبدأ عملية نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة مخالفا بذلك ما جرت عليه السياسة الأمريكية منذ عشرات السنين في خطوة يحتمل أن تثير اضطرابات فى منطقة الشرق الأوسط، لاسيما أنه لا توجد لأي دولة سفارة في القدس.

وذكرت وكالة رويترز أن مجلس النواب الأمريكي أقر مشروع قانون يخفض بشدة مساعدات قدرها 300 مليون دولار تقدمها الولايات المتحدة سنويا للسلطة الفلسطينية ما لم تتخذ خطوات لوقف مدفوعات وصفها مشرعون بالمكافأة على جرائم العنف.

وأيد المجلس أمس الثلاثاء قانون تايلور فورس الذي سمي باسم جندي أمريكي عمره 29 عاما طعنه فلسطيني حتى الموت خلال زيارته إسرائيل العام الماضي وقتلت الشرطة الإسرائيلية مهاجم فورس وتتلقى أسرة القاتل مدفوعات شهرية ويستهدف هذا التشريع منع السلطة الفلسطينية من دفع معاشات يمكن أن تصل إلى 3500 دولار في الشهر لأسر نشطاء قتلتهم السلطات الإسرائيلية أو زجت بهم في سجونها.

ولكي يصبح التشريع قانونا يتعين أن يقره مجلس الشيوخ أيضا قبل أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب وأقرت لجنتان بمجلس الشيوخ تشريعا مماثلا لكن لا توجد أنباء عن موعد نظر المجلس بكامل هيئته المشروع.

ويقول المسؤولون الفلسطينيون إنهم يعتزمون مواصلة تقديم هذه الأموال التي يعتبرونها شكلا من أشكال الدعم لأقارب من سجنتهم إسرائيل لقتالهم ضد الاحتلال أو من لقوا حتفهم فيما له صلة بتلك القضية.