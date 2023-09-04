مبعوث الرئيس السيريلانكي يؤكد لمدبولي اهتمام شركات النسيج السيريلانكية بالسوق المصرية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، Ruwan Wijewarden مبعوث الرئيس السيريلانكي، والوفد المرافق له ، على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا يومي 5 و 6 سبتمبر الجاري.

وتطرقت المقابلة إلى مقترحات تعزيز النشاط الاستثماري المتنامي للشركات السيريلانكية فى مصر، حيث أشار مبعوث الرئيس السيريلانكي إلى جاذبية السوق المصرية لشركات النسيج السيريلانكية، وحرصها على الاستفادة من السوق المصرية في التصدير إلى الخارج.

ورحب رئيس الوزراء بزيادة استثمارات الشركات السيريلانكية فى مصر، مشيرا إلى الحوافز المتعددة التى تم إقرارها مؤخراً لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر.

وتطرقت المقابلة أيضا إلى مقترحات التعاون بين مصر وسيريلانكا فى مجال العمل المناخي ، وسبل تعزيز الجهود الدولية فى هذا الصدد، فى ضوء تشابه التحديات التى تواجه البلدين.