تأميـــن

مبروك: نحتاج للمزيد من التأمينات الإجبارية لزيادة الوعي وحصيلة الأقساط

خلال الجلسة الثانية من مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت 2021".
الشاذلي جمعة 2:59 م, الأحد, 27 يونيو 21 2:59 م, الأحد, 27 يونيو 21

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قال حامد مبروك المدير الإقليمي لشركة ويليس تاورز واتسون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه حدث تطورًا كبيرًا في سوق التأمين المصرية خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية بذلت جهدًا جيدًا في تنظيم السوق، خاصة مجمعات التأمين وهو دور متميز وجرىء.

وأضاف مبروك، خلال الجلسة الثانية من مؤتمر “بورتفوليو إيجيبت 2021″، أن مجمعات التأمين تساهم في زيادة احتفاظ السوق بالأخطار وتحسن النتائج الفنية ودخول شريحة جديدة من العملاء، مطالبًا بضرورة إضافة المزيد من التأمينات الإجبارية في مصر.

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وأشار إلى أن هناك 40 مليون مواطن لديهم القدرة على شراء التأمين، مشيرًا إلى أن التأمينات الإجبارية تساهم في زيادة الوعي التأميني، مطالبًا بدور لوزارة التربية والتعليم لتوعية الطلاب بأهمية التأمين في التعليم قبل الجامعي.

وأشار إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من الاستثمارات الخارجية للاستثمار في مصر، لأن معدلات نمو السوق السنوية كبيرة والسوق به فرص نمو واعدة، كما أن هناك عدد سكان كبير وعدد المنتفعين بالتأمين قليل وما زالت نسبة الاختراق منخفضة، وهناك فرصة كبيرة لزيادتها.

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ولفت إلى أن هناك تأثير لجائحة كورونا على أسواق التأمين العالمية والمعيدين، وأن نسبة الإعادة كبيرة في السوق المصرية لذا يتدخل المعيدون في التسعير وشروط الوثائق والتغطيات بسوق التأمين المصرية.

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بقلم الشاذلي جمعة

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