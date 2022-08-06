مبروك مقدما.. لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

تتقدم بوابة المال الالكترونية بالتهنيئة لطلاب وطالبات الثانوية العامة وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس ، والتي يتم معرفتها من خلال لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس ، والذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلبة الثانوية العامة في جمهورية مصر العربية .

وما يقرب من 707 آلاف و992 طالب و طالبة في الثانوية العامة ، منتظرين بفارغ الصبر الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس من خلال لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 .

حيث ينقسم عدد منتظري لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس الي 268 ألفا و897 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، و338 ألفا و882 طالب وطالبة بالشعبة العلمية علوم، و100 ألف و213 طالب وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات .

وتقدم بوابة المال الالكترونية لطلبة الثانوية العامة لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس .

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزارة التربية والتعليم سوف تعلن رسميا عمن تمت معاقبتهم على الغش في امتحانات الثانوية العامة 2022 سواء من الطلاب أو الإداريين خلال فترة الامتحانات، وذلك مع إعلان لينك نتيجة الثانوية العامة 2022.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم و رقم الجلوس

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإتاحة موقع الكتروني رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس وذلك لطلاب و طالبات الثانوية العامة في محافظات الجمهورية مع معرفةلينك نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس .

الدخول على الرابط التالي :

https://g12.emis.gov.eg/

ومن ثم يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به أثناء إجراء امتحانات الثانوية العامة

و تظهر اخر خطوة وهي نتيجة الطالب بالدرجات وموقف الطالب ناجح أم راسب أم دور ثاني .