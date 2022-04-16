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مبرد مياه يسبب حريق داخل شقة في كمبوند بالتجمع الأول

على إثر ماس كهربائي.
أماني عوض 2:13 م, السبت, 16 أبريل 22 2:13 م, السبت, 16 أبريل 22

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تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية داخل أحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول بمحافظة القاهرة، بسبب ماس كهربائي في مبرد مياه.

كاتت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل شقة بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء، وفرضت كردونًا أمنيًا لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات وإخماد الحريق دون وقوع إصابات.

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وبعمل التحريات والمعاينة، تبين أن الحريق نتيجة ماس كهرباء بمبرد مياه، وأسفر عن احتراق المبرد والثلاجة داخل المطبخ، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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