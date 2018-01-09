مبرة تعتزم إنشاء مستشفى جديد فى الإسكندرية

❏ البحراوى: عدالة التسعير والتصنيف أبرز ضمانات نجاح التأمين الصحى الشامل المال ــ خاص تعتزم مجموعة مستشفيات «مبرة» العصافرة، إنشاء مستشفى جديد فى الإسكندرية، ليرتفع عدد المستشفيات التابعة لها إلى ثلاثة، فى ظل تزايد الاهتمام بالاستثمار فى مجال الرعاية الصحية، تزامناً مع صدور قانون التأم

❏ البحراوى: عدالة التسعير والتصنيف أبرز ضمانات نجاح التأمين الصحى الشامل

المال ــ خاص

تعتزم مجموعة مستشفيات «مبرة» العصافرة، إنشاء مستشفى جديد فى الإسكندرية، ليرتفع عدد المستشفيات التابعة لها إلى ثلاثة، فى ظل تزايد الاهتمام بالاستثمار فى مجال الرعاية الصحية، تزامناً مع صدور قانون التأمين الصحى الشامل.

وقال د. صلاح البحراوى، عضو مجلس إدارة المجموعة، ومدير مستشفى مبرة العصافرة غرب، إن المجموعة بقيادة د.عمرو مرسى، تعمل فى المرحلة الراهنة على إنشاء مستشفى جديد فى الإسكندرية، لتصبح ثالث مستشفى مملوكة للمجموعة بالإسكندرية، مرجحاً الانتهاء منه خلال عام.

ورفض – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – الكشف عن القيمة السوقية والاستثمارية المنتظرة للمستشفى الجديد، والمجموعة، بسبب التغير المستمر فى تكاليف الإنشاء والتقييم فى أعقاب قرار تحرير سعر الصرف.

وأوضح أن المجموعة تملك مستشفيين فى الإسكندرية بطاقة 230 سريرا، و أن المجموعة تملك سلسلة معامل «مبرة» العصافرة بالإسكندرية.

وحسب الموقع الإلكترونى للمجموعة، فمبرة العصافرة تملك تاريخا يمتد لأكثر من 31 عاماً فى مجال الرعاية الصحية فى الإسكندرية، وتملك وحدات علاجية وفندقية على مساحة 6500 متر، وخلال السنوات الثلاث الماضية، تم افتتاح مستشفى مبرة العصافرة غرب على مساحة 3750 مترا، كما تملك المجموعة سلسلة معامل تابعة ولديها نحو 8 فروع فى محافظة الإسكندرية، ما بين مناطق الشرق والغرب ورشدى وسموحة وجليم.

يشار إلى أن المجموعة، لجأت فى ديسمبر 2006 إلى الشطب من الجداول غير الرسمية للبورصة، مع تحديد سعر السهم آنذاك بـ 7.28 جنيه، وتولت شركة المحروسة لتداول الأوراق المالية مهام تنفيذ العملية.

وأشاد «البحراوى» بموافقة مجلس النواب على قانون التأمين الصحى الشامل، والذى اعتبره إنجازاً تم تحقيقه بعد مجهود أكثر من 10 سنوات من العمل بين مختلف أجهزة الدولية والوزارات، ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الصحى الخاص، ولكنه تساءل عن مدى ملاءمة البنية التحتية للمؤسسات الصحية المعنية بتطبيق القانون.

ودعا الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة إلى بدء التحرك لتحديث اللوائح التنفيذية لضمان نجاح القانون، ومنها لوائح وآليات تسعير الخدمات الصحية المقدمة من المستشفيات المشاركة فى تقديم خدمات التأمين الصحى، لافتاً إلى أهمية الوصول لتسعير عادل للخدمة يضمن الجودة المقدمة من مؤدى الخدمات الصحية.

وأكد ضرورة التركيز على قواعد تصنيف المستشفيات المشاركة فى القانون، لافتاً إلى إعداده بعمل تصنيف جديد للعمليات الجراحية بتكليف من مجلسى إدارة غرفة مقدمى الرعاية الصحية بالقطاع الخاص.

وأقر مجلس النواب فى ديسمبر الماضى، القانون الجديد للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، والذى تصل تكلفته التقديرية لتطبيقه نحو 160 مليار جنيه، وسيتم إنشاء 3 هيئات جديدة، وهى الهيئة العامة للتأمين الصحى، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأكد «البحراوى» أن قطاع الرعاية الصحية يشهد زخما استثمارياً فى الفترة الأخيرة، تمثلت فى عمليات الاستحواذات والاندماجات التى حدثت مؤخراً فى القطاع، فى ظل زيادة الطلب على الخدمات الصحية، بجانب الكثافة السكانية، والتى تزامنت مع الموافقة على القانون الجديد، بما يعزز تنافسية القطاع الصحى.

ودعا الحكومة إلى إعادة النظر من جديد فى وضع ضوابط لتنظيم عملية استحواذ الكيانات الاستثمارية الأجنبية على المستشفيات القائمة فى السوق المحلية، خاصة مع تفشى الظاهرة خلال الأعوام الأخيرة.

ويشهد قطاع الرعاية الصحية بالسوق المصرية، رواجاً استثمارياً لافتاً منذ فترة، ظهر بدخول مجموعة الإمارات للرعاية الصحية وشركتها التابعة «NMC » فى شراكة مع شركة «ألاميدا» القابضة المالكة لمستشفيات دار الفؤاد والسلام الدولى، واستحواذ مجموعة «أبراج كابيتال» الإماراتية على مستشفيات كليوباترا، والنيل بدراوى، والقاهرة التخصصى، والشروق، ودمجهم فى كيان واحد، بجانب شراء معامل البرج والمختبر، وتتفاوض حالياً لشراء 3 مستشفيات جديدة، فيما اشترت شركة «علاج» السعودية مستشفيات الأمل وابن سينا بالقاهرة والإسكندرية الدولى، وتسعى إلى إنشاء 4 مستشفيات جديدة، كما استحوذت على حصة حاكمة فى شركة «كايرو لاب» للتحاليل.