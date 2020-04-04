الإسكندرية

«مبرة العصافرة» توقف تسليم نتائج التحاليل وتكتفى بنشرها على موقع المعامل (مستند)

وذلك عقب تعليق العمل بالفرع الرئيسى بمنطقة العصافرة
مها يونس 9:43 ص, السبت, 4 أبريل 20 9:43 ص, السبت, 4 أبريل 20

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فى ظل الإجراءات الإحترازية المُتخذة ضد انتشار وباء فيروس كورونا من قبل مستشفيات «مبرة العصافرة» ، قررت إدارة المعامل بكل فروعها الاكتفاء باستقبال عينات المعامل التى ترد إلى المعامل فى فروعها التى تعمل بصورة طبيعية فى الأماكن التالية”رشدى، جليم، سموحة،الازاريطة،محطة الرمل، محرم بك”، على أن يتم الحصول على النتائج بصورة طبيعية على الموقع الرسمى للمعامل وكذلك تليفونيا.

معامل مبرة العصافرة بمحافظة الإسكندرية

جاء ذلك بعد تعليق العمل بالفرع الرئيسي بمنطقة العصافرة وذلك بدءاً من أمس كإجراء احترازى بعد إصابة أحد مسؤولى المعمل ونقله إلى مستشفى العجمي “العزل” بعد التأكد من إيجابية العينة.

فيما قررت إدارة معامل مبرة العصافرة أيضاً إيقاف سفر مندوبى المعامل من الإسكندرية إلى المحافظات، وذلك اتساقاً مع توجهات الدولة وتوصيات منظمة الصحة العالمية بخصوص الحد من التنقلات والسفر لمنع الاختلاط ونقل العدوى.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، تخرجت عام 2008، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل بقسم الرياضة ، بدأت العمل في جريدة المال بقسم الإسكندرية وكُلفت بتغطية الأخبار المتعلقة بالمحليات بمديريات وديوان المحافظة وقسمي السياحة والآثار، فضلاً عن تغطية أخبار الجامعة ومكتبة الإسكندرية، وعملت بقسم الإستثمار والنقل المرتبط بأخبار الملاحة بالثغر بالملحق الشهري.

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