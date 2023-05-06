مباني إدريس تطلق مشروع كون الساحل الشمالي باستثمارات 6 مليارات جنيه

أطلقت شركة مباني ادريس مشروعها الجديد” كون“، والذي سيقام على مساحة 447.657 ألف متر مربع بموقع متميز برأس الحكمة بالساحل الشمالي، باستثمارات تصل لحوالي 6 مليارات جنيه.

يأتي ذلك ضمن خطة الشركة التوسعية في مشروعاتها المختلفة استمراراً للنجاحات الكبيرة التى حققتها خلال السنوات الماضية، التي مكنتها من تحقيق مستهدفاتها البيعية، وتكوين قاعدة عملاء قوية

تتميز مشروعات مباني إدريس بتصميماتها المنفردة كجزء من رؤيتها المبتكرة فى عالم التطوير العقاري، ولتواكب بمشروعها الجديد “كون” المنافسة الشرسة في الساحل الشمالي وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الشركة في مشروعاتها السكنية والتجارية والإدارية والطبية في القاهرة و المحافظات.

موقع مميز

وصرح المهندس محمد إدريس، رئيس مجلس إدارة شركة مباني إدريس ، إن المشروع يقع في الكيلو 201 طريق الإسكندرية – مطروح بالساحل الشمالي الغربي برأس الحكمة وهو موقع متميز للغاية علي أفضل خليج وأجمل شواطئ المنطقة، تضمن به الشركة لعملائها حياة راقية متكاملة تجمع ما بين الرفاهية المطلقة والمناظر الخلابة

وتابع أن المشروع مصمم بذكاء يتيح لكل وحدات المشروع إطلاله مباشرة علي المياه سواء كانت مياه البحر أو اللاجونز أو كلاهما وهو ما يميز كل الوحدات

مكتب الحبروك

وقد استعانت الشركة بمكتب المهندس إسماعيل الحبروك للإستشارات الهندسية والذي يعد من أكبر المكاتب الاستشارية الهندسية في مصر والشرق الأوسط لوضع التصميمات الخاصة بالمشروع

وأوضح أنه من المخطط بدء الإنشاءات في الربع الرابع من عام 2023، وتسليمات المرحلة الأولي خلال 4 سنوات

ريادة الساحل الشمالي

منوهاَ أن منطقة الساحل الشمالي شهدت طفرة عمرانية قوية خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لحجم التنفيذ القوي والمنافسة الكبيرة بين الشركات وخطة الدولة لتطوير الطرق المؤدية للساحل الشمالي، وهو ما رفع من القيمة الاستثمارية للمنطقة وجعلها قادرة علي جذب مزيد من العملاء إليها

وأشاد بخطة الدولة لتشغيل تلك المنطقة طوال العام وليس خلال موسم الصيف فقط، ومن هذا المنطلق راعت الشركة في مشروعها “كون” تقديم كل ما هو جديد فتصل النسبة البنائية في المشروع 15% من المساحة الكلية والباقي ما بين لاجونز ولاند سكيب، وخدمات.

3 مراحل

وأضاف إدريس أن المشروع يقام علي ثلاثة مراحل وهو عبارة عن توين هاوس وتاون هاوس وشاليهات ودوبليكس ووحدات مستقلة صممت جميعها بطريقة متفردة تجعل من المشروع أيقونة الساحل الشمالي خاصة وأن مشروع “كون” هو أول مشروع سكني ترفيهي سياحي لشركة لمباني إدريس على الساحل الشمالي

ويعتبر مشروع “كون” تحفة معمارية تجمع جمال البحر و مختلف المسطحات المائية الطبيعي منها و الصناعي مع تصميم متطور في وجهة عصرية و حديثة نرسي بها معايير جديدة للفخامة والابتكار في المنطقة لنوفر تجربةً لا مثيل لها في الساحل الشمالي.

كما يضم المشروع أيضاً غرف فندقية و Clubhouse و منطقة تجارية.

تنوع الوحدات

وأشار المهندس محمد إدريس أن مشروع “كون” يعتبر واحداً من المشروعات التى تعتزم الشركة طرحها خلال الفترة المقبلة ضمن خطتها الاستراتيجية لتطوير عددًا من المشروعات المختلفة التى تلبى احتياجات المواطن السكنية والترفيهية والسياحية وتقديم حلولاً مبتكرة ومستدامة بالمدن الساحلية مع جودة ومواصفات ومواعيد دقيقة

نهدف إلى تكوين علاقة طويلة الأمد مع العملاء لكي نكون محل ثقتهم والاختيار الأول لاستثماراتهم، خاصة وأننا وفرنا أسعار تنافسية للعملاء وأنظمة سداد متنوعة تناسب الجميع.

وسنعمل خلال الفترة القادمة على بذل كل ما فى وسعنا لتقديم قيمة مضافة للسوق العقاري المصري والتوسع بمشروعاتنا بمختلف أنحاء البلاد، وطرح رؤية جديدة فى عالم التطوير العقاري

ومنتجنا العقاري يقدم قيمة مضافة للسوق العقاري نضمن للعملاء استثمار جيد بسعر يتناسب مع القيمة الاستثمارية لها بجانب الاهتمام بالخدمات والصيانة

المصداقية والالتزام والحرفية والجودة أهم المبادئ الرئيسية التي تطبقها شركة مباني ادريس في كل ما تقدمة من وحدات ومشروعات، وهو ما يساعدنا على تحقيق أعلى مستويات الأداء في تصميم وبناء مشروعاتنا طبقاً لأفضل المعايير العالمية ومواصفات السلامة والجودة.

إضافة للسوق

ويضيف المهندس إسماعيل الحبروك ان مشروع ” كون ” سيكون إضافة كبيرة خاصة وأن المشروع يقع فى منطقة استراتيجية متميزة وهو ما سيجعله أيقونة الساحل الشمالي، بجانب أن اهتمامهم بكافة التفاصيل صغيرة كانت أو كبيرة تعكس مدى اهتمامهم بالعملاء وحرصهم علي النجاح

لذلك راعينا فى التصميم أن يكون المشروع الجديد مختلف تماماً عن الموجود فى السوق المصري وشركتنا تهدف دوماً لتعزيز الوعى المعمارى فى مصر والشرق الأوسط من خلال تنويع البنية المعمارية الحديثة

ومشروع “كون” يعد واحد من المشروعات المختلفة تماما في الساحل الشمالي الغربي حيث درسنا بعناية كل المشروعات الموجودة في المنطقة ونجحنا في عمل معادلة متميزة ومتفردة استفدنا فيها بكل عناصر الطبيعة المتوفرة وبالمناظر الطبيعية الخلابة في أن نجعل كل الوحدات ترى مياه البحر أو اللاجونز بجانب النسبة البنائية التي تصل لحوالي 15% فقط من المساحة الكلية.

تاريخ ممتد

يذكر أن شركة مباني ادريس واحدة من شركات التطوير العقاري الرائدة في مصر تمتلك خبرة أكثر من 20 عاما في السوق العقاري قدمت خلالها محفظة متنوعة من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والسياحية والطبية والصناعية في القاهرة والمحافظات

قدمت من خلالهم رؤية مبتكرة للتطوير العقاري في مصر عبر سلسلة مشروعات جرين، وهى عبارة عن مشروعات سكنية (جرين 1، جرين 2، جرين 3، جرين 4، جرين 5، جرين 6) و كمبوند أصايله في مدينة أسيوط الجديدة.

وهناك مجمع المنصورية السكني بجانب وتطوير مجمع بالم جاردنز ومشروعات تجارية تتمثل في ومشروع ذا بلوك التجاري الإداري، ومشروع سنترال افينيو وهو مول تجاري ومشروعات طبية تتمثل في مجمع رفيدة الطبي في مدينة الشيخ زايد

مشروعات صناعية تتمثل في المصرية للتخزين وسياحية تتمثل في فندق هوليداي إن أصايله بمدينة أسيوط الجديدة.