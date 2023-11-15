مباني إدريس تتعاقد مع ECB الهندسي للإشراف على تنفيذ مشروع Koun رأس الحكمة

أعلنت شركة مباني إدريس للتطوير العقاري التعاقد مع مكتب الاستشارات الهندسية ECB متعدد التخصصات للإشراف على تنفيذ مشروع “Koun” برأس الحكمة.

يأتي ذلك في إطار خطة مباني إدريس الاستراتيجية في التعاقد مع كبريات المكاتب الاستشارية للتأكد من تقديم منتج عقاري متميز

تعاون قوي

وبموجب هذا التعاقد سيقوم مكتب (ECB) بمهام الإشراف على تنفيذ المشروع بالكامل بما يضمن تنفيذ الإنشاءات وفق التصميمات الهندسية والمعمارية الصحيحة، لتقديم أعلى مستويات الجودة والابتكار في مجال صناعة العقارات.

موقع مميز

خاصة وان المشروع يتميز بالموقع المتميز والذي يجمع بين سحر الطبيعة الخلابة والتصميمات المعمارية العصرية الراقية التي تلبي احتياجات وتطلعات عملاء الشركة حيث يقع في الكيلو 201 طريق الإسكندرية – مطروح بالساحل الشمالي الغربي على مساحة 447.657.5 متر مربع بإجمالي استثمارات تصل إلي حوالي 6 مليارات جنية ضمن خطة الشركة التوسعية في مشروعاتها المختلفة.

ووقع على العقد المهندس محمد إدريس رئيس مجلس إدارة مباني إدريس للتطوير العقاري مع الدكتور محمد عبدالغني رئيس مجلس إدارة مكتب الاستشارات الهندسية (ECB) بحضور لفيف من القيادات في الشركتين

تفاصيل العقد

وبموجب التوقيع بدأ التنفيذ الفعلي علي أرض الواقع للإشراف علي تنفيذ المخطط الذي وضعته الشركة لتنفيذ وعودها لعملائها وتسليمهم في الموعد المحدد حسب التعاقد، وكذلك تنفيذ كافة المخططات والتصميمات الموضوعة بدقة متميزة،خاصة وأن الشركة تعتبر مشروع “Koun” أحد أهم مشروعاتها خاصة وأنه التجربة الأولي للشركة في الساحل الشمالي وشهد إقبالاً غير متوقع من العملاء علي حجز المرحلتين الأولي والثانية من المشروع .

وأضاف المهندس محمد إدريس أن التعاقد يمنح الريادة لشركة مباني إدريس من خلال التكامل بين كافة الخدمات الاستشارية والإنشائية لضمان تنفيذ جميع مراحل المشروعات وفقاً للتصميمات الهندسية والمعمارية الصحيحة والانتهاء من تنفيذ مشروع “Koun” بشكل متكامل ومميز يتماشى مع توجه واستراتيجية الشركة في تنفيذ المشروعات العقارية ويلبي خطتها التوسعية والطموحة بالسوق العقارية في مصر.

وأوضح أن مشروع “Koun” مختلف تماما من حيث النسبة البنائية للمشروع والتي تصل لحوالي 15% من المساحة الكلية والباقي ما بين لاجونز ولاند سكيب وحمامات سباحة وخدمات.

بدء الإنشاءات

يذكر أنه تم البدأ في الإنشاءات عقب انتهاء الموسم الصيفي ومخطط تسليمات المرحلة الأولى خلال 4 سنوات ، وهو ما يجعلنا نسابق الزمن وتم ضخ 300 مليون جنيه بالأعمال الإنشائية للمشروع خلال العام الجاري 2023.

مع توفير كافة التيسيرات التى تمكن فريق العمل بالمشروع من استكماله وفقُا لجداول الزمنية المحددة لها وبالمعايير التي تضمن تقديم منتج عالي الجودة يضاف لسجل شركة مباني إدريس الحافل بالإنجازات على مدار سنوات طويلة.

ابتكار متواصل

علي الجانب الأخر أكد الدكتور مهندس محمد عبدالغني رئيس مجلس إدارة مكتب الاستشارات الهندسية (ECB)، أن التعاقد مع شركة مباني إدريس للإشراف علي مشروع “Koun” أمر متميز لعدة أسباب أولها الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها الشركة والموقع المتميز للمشروع بجانب التصميم الغير عادي من شركة مباني إدريس.

وأضاف أن المشروع تم تصميمه بطريقة مختلفة تماما بحيث تري كل الوحدات مياه البحر والبحيرات وهو ما يجعل كل وحدة في المشروع لا تختلف عن مثيلتها، والمشروع فرصة استثمارية نادرة تجمع بين سحر الطبيعة والرفاهية الحديثة وتصل القيمة الاستثمارية الإنشائية للمشروع حوالي 3.5 مليار جنيه.

وأكد أن المشروع يعتبر إضافة قوية لمكتب الاستشارات الهندسية (ECB) يضاف إلي سجل الشركة الحافل بالإنجازات خاصة وأننا تعاونا مع أكثر من 60 عميلًا رئيسيًا في كل من القطاعين الخاص والعام في حوالي 320 مشروع.

خبرات ممتدة

تضم الشركة مجموعة واسعة من الخبرات الهندسية والاستشارية المجهزة بفريق متنامي عالميًا، حيث يعمل لدي الشركة 900 من الكوادر المتميزة منهم 700 من المهندسين المتمرسين الذين تمتد خبرتهم عبر العديد من المجالات الهندسية ومستويات الكفاءة.

كما تشرف الشركة على عدد من المشروعات خارج مصر فى 9 دول، منها المملكة المتحدة، عبر فرع المكتب فى لندن وعدد من الدول العربية والأفريقية، مثل تنزانيا ورواندا والسودان والسعودية والإمارات.

تفاصيل

يذكر أن مشروع “Koun”عبارة عن توين هاوس وتاون هاوس وشاليهات ودوبليكس ووحدات مستقلة صممت جميعها بطريقة متفردة وحديثة ترسي بها معايير جديدة للفخامة والابتكار في المنطقة، لتوفر تجربةً لا مثيل لها في الساحل الشمالي.

يعد أول مشروع سكني ترفيهي سياحي لشركة لمباني إدريس في الساحل الشمالي تسعي به الشركة لتوفير قيمة مضافة للسوق العقارية تضمن به الشركة للعملاء استثمار جيد بسعر يتناسب مع القيمة الاستثمارية لها، بجانب الاهتمام بالخدمات والصيانة وتوفير كل ما هو جديد لإيمان الشركة بأن هذه الأمور تزيد من قيمة الاستثمارات.