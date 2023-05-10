«مبانى إدريس» تنوي التوسع في المخازن والمستشفيات

تتبنى شركة «مبانى إدريس» خطة توسعية فى مجال التطوير العقارى بجانب المخازن الصناعية والتجارية، كما تخطط لإنشاء فرع لمستشفى «رفيدة» فى القاهرة الجديدة.

«المال» التقت مع المهندس محمد إدريس، رئيس مجلس إدارة الشركة على هامش مؤتمر صحفى عقدته خلال الأسبوع الجارى بشأن إطلاق مشروعها الجديد فى الساحل الشمالى، وخلال الحوار تطرق «إدريس» لخطط الشركة التوسعية بجانب رؤيته لمناخ الاستثمار العقارى وكيفية دعم المطورين فى هذه المرحلة.

وتأسست شركة «مبانى إدريس» للتطوير العقارى عام 1998، كشركة عائلية، بالتعاون بين أفراد عائلة إدريس، وتعمل حاليا فى مجالات التطوير العقارى والمخازن والمستشفيات والوحدات السكنية أو التجارية أو الإدارية أو الصناعية، و تملك عددا من المشروعات منها سلسلة مشروعات «جرين» عبارة عن كمباوندات سكنية تحمل نفس الاسم (جرين 1 و 2 و3 و4 و5 وأخيرا جرين 6) بجانب كمباوند «أصايلة» فى مدينة أسيوط الجديدة ومجمع المنصورية السكنى، بخلاف وتطوير مجمع «بالم جاردنز».

كما تملك الشركة مشروعات «ذا بلوك» التجارى الإدارى، و«سنترال أفينيو» مول تجارى، ومجمع «رفيدة» الطبى الواقع فى مدينة الشيخ زايد، وهناك استثمارات فى الشركة المصرية للتخزين، وهناك وحدات سياحية تتمثل فى فندق «هوليداى إن أصايلة» بأسيوط الجديدة.

وقال «إدريس» إن شركته مهتمة بالتوسع فى مجال المخازن والصناعة، ودرست أكثر من فرصة للتواجد فى مناطق شرق القاهرة والصعيد، ولديها خطوات جادة فى هذا الملف خلال العام الجارى.

وأفاد بأن المجموعة تنوى إقامة فرع جديد لمستشفيات «رفيدة» فى منطقة القاهرة الجديدة لتضاف إلى الوحدات القائمة فى الشيخ زايد وأسيوط الجديدة.

ومنذ أيام أطلقت «مبانى إدريس» مشروعها الجديد «كون» والذى سيقام على مساحة 447.6 ألف متر تعادل 107 أفدنة بموقع متميز برأس الحكمة بالساحل الشمالى، باستثمارات تصل لحوالى 6 مليارات جنيه.

يأتى ذلك ضمن خطة الشركة التوسعية فى مشروعاتها المختلفة استمرارا للنجاحات التى حققتها خلال السنوات الماضية، التى مكنتها من تحقيق مستهدفاتها البيعية، وتكوين قاعدة عملاء قوية.

وقال “إدريس” إن المشروع يقع فى الكيلو 201 طريق الإسكندرية – مطروح بالساحل الشمالى الغربى كموقع متميز للغاية، كما أنه مصمم بذكاء يتيح لكل وحدات المشروع إطلالة مباشرة على المياه سواء كانت مياه البحر أو “اللاجونز” أو كلاهما.

وقد استعانت الشركة بمكتب المهندس إسماعيل الحبروك للاستشارات الهندسية لوضع التصميمات الخاصة بالمشروع.

وأوضح “إدريس” أنه من المخطط بدء الإنشاءات فى الربع الرابع من عام 2023 وتسليمات المرحلة الأولى خلال 4 سنوات ، منوهاَ بأن منطقة الساحل الشمالى شهدت طفرة عمرانية قوية خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لحجم التنفيذ القوى والمنافسة الكبيرة بين الشركات وخطة الدولة لتطوير الطرق المؤدية للساحل الشمالى، وهو ما رفع من القيمة الاستثمارية للمنطقة وجعلها قادرة على جذب مزيد من العملاء إليها.

وأشاد بخطة الدولة لتشغيل تلك المنطقة طوال العام وليس خلال موسم الصيف فقط، ومن هذا المنطلق راعت الشركة فى مشروعها «كون» تقديم كل ما هو جديد فتصل النسبة البنائية فى المشروع %15 من المساحة الكلية والباقى ما بين «لاجونز» و«لاند سكيب» وخدمات.

وأضاف أن المشروع يقام على ثلاث مراحل وهو عبارة عن «توين هاوس» و«تاون هاوس» و«شاليهات» و«دوبليكس» ووحدات مستقلة، معتبراً أن «كون» أول مشروع سكنى ترفيهى سياحى لمبانى إدريس على الساحل الشمالى يضم مسطحات مائية طبيعية ومائية بجانب توافر غرف فندقية و«كلوب هاوس» ومنطقة تجارية.

وأشار إلى أن مشروع “كون” يعتبر واحدا من المشروعات التى تعتزم الشركة طرحها خلال الفترة المقبلة ضمن خطتها الإستراتيجية لتطوير عدد من المشروعات المختلفة التى تلبى احتياجات المواطن السكنية والترفيهية والسياحية وتقديم حلول مبتكرة ومستدامة بالمدن الساحلية مع جودة ومواصفات ومواعيد دقيقة.

وذكر أن الشركة أتاحت أسعار تنافسية للعملاء وأنظمة سداد متنوعة تناسب الجميع، وتنوى العمل لاحقا على تقديم قيمة مضافة للسوق العقارية المصرية والتوسع فى مشروعاتها بمختلف أنحاء البلاد، مؤكدا أن الشركة تضمن للعملاء استثمارا جيدا بسعر يتناسب مع القيمة الاستثمارية لها بجانب الاهتمام بالخدمات والصيانة وتوفير كل ما هو جديد.

وتوقع بدء المبيعات فعليا فى مشروع “كون” قبل نهاية شهر مايو الجارى، على أن يتم طرح مرحلة كل عام، مرجحا حدوث ارتفاع سنوى فى أسعار العقارات ما بين 30 – %40 فى ظل زيادات مكونات البناء، مع الإشارة إلى بناء نحو %15 من وحدات المشروع على أرض الواقع.

وأكد أنه سيتم تسويق الوحدات المتاحة فى السوقين المحلية والخارجية وتحديدًا للمصريين العاملين بالخليج وإيطاليا.

وعن الهيكل التمويلى للمشروع، أوضح أنه من المخطط أن تتوزع ما بين %15 من الموارد الذاتية للشركة، و %60 من مقدمات العملاء، و%25 تمويلات بنكية.

وتطرق إلى أن الشركة باعت %80 من فيلات مشروع «أصايلة» أسيوط الجديدة، كما تنوى إنشاء فندق بجوار المشروع، وهناك دراسة لإنشاء شقق سكنية على قطعة أرض أخرى فى المدينة ذاتها فى ظل النجاح اللافت للمشروع .

ويقام كومباوند «أصايلة» على مساحة 130 ألف متر مربع فى قلب مدينة أسيوط الجديدة على الطريق الرئيسى ليتمتع المشروع بإطلالة على جميع معالم المدينة بالقرب من القرية الذكية وجامعتى أسيوط الجديدة و«سفنكس»، ويبلغ حجم استثماراته 1.250 مليار جنيه، ويضم وحدات متنوعة بين «التاون» و«التوين هاوس» والفيلات المستقلة بمساحات بين 200 و390 مترًا مربعًا، ويضم خدمات متكاملة مثل النادى الاجتماعى (كلوب هاوس) الذى يشمل خدمات متنوعة لملاك «أصايلة».

كما يضم فندق «هواليداى إن – أصايلة» الذى تتولى إدارته مجموعة فنادق ومنتجعات «إنتركونتيننتال» العالمية «IHG» ويضم 157 غرفة فندقية، والفندق فئة 5 نجوم، ومن المتوقع افتتاحه فى 2024 وتبلغ استثماراته 600 مليون جنيه، ويهدف إلى أن يكون وجهة مثالية للسياحة والترفيه ولرواد الأعمال، ويشتمل على غرف زوار مجهزة بالكامل و4 غرف اجتماعات بمساحة إجمالية 545 مترا وقاعة احتفالات بمساحة 450 مترا إضافة إلى المنتجع الصحى ومركز اللياقة البدنية ومسبح للاسترخاء.

وعن مساندة شركات التطوير العقارى، طالب «إدريس» بتخفيض الفائدة المطبقة على أقساط الأراضى وعدم ربطها بسعر «الكوريدور» لدى البنك المركزى، ففى الفترة الأخيرة وصلت الفائدة إلى %20 مما زاد الأعباء المالية على المطورين، وأنصح بخفضها لما بين 7 أو %8.

كما نصح الحكومة بإدراج القطاع العقارى من جديد فى المبادرات التمويلية على غرار الصناعة بفائدة تدور قرب %11 بجانب السماح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء، وأيضا السماح باستيراد مواد البناء وعلى رأسها الحديد.

فى سياق متصل، أكد «إدريس» انفتاح شركته بشكل كامل على التواجد فى السوق السعودية سواء عبر التطوير العقارى أو المقاولات، ولكنها ما زالت تدرس الأمر بشكل جيد ومتكامل.

الاعتماد على القروض البنكية ومقدم الحجوزات لتمويل %85 من «كون»

أسعار العقارات على موعد مع ارتفاع سنوى فى حدود 30 ـ %40

على الدولة المساندة بخفض فائدة أقساط الأراضى وطرح مبادرات تمويلية

إدريس : ندرس إنشاء فرع «رفيدة الطبى» بالقاهرة الجديدة بعد تجربتى زايد وأسيوط الجديدة