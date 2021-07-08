مبالغ التأمين في الوثائق الجديدة بشركات «الحياة» ترتفع 23% (جراف)

ارتفعت مبالغ التأمين فى وثائق التأمين الجديدة فى شركات تأمينات الحياة بنسبة 23.4% خلال العام المالى 2019/2020، حيث بلغت قيمتها 461.2 مليار جنيه مقابل 373.9 مليار جنيه خلال العام المالى 2018/2019، وشهدت مبالغ التأمين بالوثائق الجديدة ارتفاعا كبيرا خلال العشر سنوات الماضية منذ العام المالى 2010/2011 وحتى العام المالى 2019/2020، وتطورت قيمتها من 73.6 مليار جنيه فى العام المالى 2010/2011 إلى 461.2 مليار جنيه فى 2019/2020 وبنسبة نمو 526.6% خلال تلك الفترة.

ارتفاع مبالغ التأمين فى الوثائق الجديدة 48% فى 2012

وارتفعت مبالغ التأمين فى وثائق التأمين الجديدة فى شركات تأمينات الحياة إلى 109 مليارات جنيه خلال العام المالى 2011/2012 وبنسبة نمو 48.2% عن العام السابق له، وبلغت قيمة مبالغ التأمين فى تلك الوثائق الجديدة 111.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2012/2013 وبنسبة نمو 2.5% عن العام السابق له.

وبلغت قيمة مبالغ التأمين فى وثائق التأمين الجديدة بشركات التأمين على الحياة 122.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2013/2014 وبمعدل نمو 9.9% عن العام السابق له، وارتفعت قيمة مبالغ التأمين فى وثائق التأمين الجديدة فى شركات الحياة إلى 148.4 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/2015 وبمعدل نمو 20.9% عن العام السابق له.

الجراف التالى يوضح تطور قيمة مبالغ التأمين فى وثائق التأمين الجديدة فى شركات التأمين على الحياة خلال العشر سنوات المقبلة (القيمة بالمليار جنيه).

انخفاض مبالغ التأمين فى شركات تامينات الحياة فى 2016

وانخفضت قيمة مبالغ التأمين فى وثائق التأمين الجديدة فى شركات التأمين على الحياة إلى 137.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/2016 وبنسبة انخفاض 7.3% عن العام السابق له، فيما قفزت مبالغ التأمين فى وثائق التأمين الجديدة إلى 215.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017 وبنسبة نمو 56.5% عن العام السابق له.

وصعدت قيمة مبالغ التأمين فى وثائق التأمين الجديدة فى شركات التأمين على الحياة إلى 342.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/2018 وبنسبة نمو 59.2% عن العام السابق له، وارتفعت مبالغ التأمين فى وثائق التأمين الجديدة إلى 373.9 مليار جنيه خلال العام المالى 2018/2019 وبنسبة نمو 9.1% ، وبلغت قيمة مبالغ التأمين فى وثائق التأمين الجديدة 461.2 مليار جنيه خلال العام المالى 2019/2020 وبنسبة نمو 23.4% عن العام السابق له.

الجراف التالى يبين معدل نمو مبالغ التأمين فى وثائق التأمين الجديدة فى شركات التأمين على الحياة خلال العشر سنوات المقبلة (النسبة مئوية %).