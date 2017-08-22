مبالغات الوكلاء في التسعير وراء تصدر 15 طرازاً جديداً

أحمد عوض:قال رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، إن نتائج أعمال النصف الأول من العام أظهرت تصدر نيسان صنى، قائمة الطرازات الأعلى مبيعاً داخل السوق، موضحاً أن سياسة تسعير الشركات العاملة على التجميع المحلى، وراء اتجاه القوى الشرائية لاقتنائها، فى ظل ارتفاع أسعار المستوردة،

أحمد عوض:

قال رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، إن نتائج أعمال النصف الأول من العام أظهرت تصدر نيسان صنى، قائمة الطرازات الأعلى مبيعاً داخل السوق، موضحاً أن سياسة تسعير الشركات العاملة على التجميع المحلى، وراء اتجاه القوى الشرائية لاقتنائها، فى ظل ارتفاع أسعار المستوردة، الأمر الذى أدى إلى اعتلاء 15 طرازاً جديداً للقائمة.

وأوضح أن السياسة السعرية الحالية لوكلاء السيارات، غير ملائمة للأسعار الحقيقية، مؤكدًا أن أسعار السيارات تشهد ارتفاعًا بنسبة تتراوح بين 10 و%15، مقارنة بالتسعير السليم.

وأوضح أن إجمالى الرسوم الجمركية المحصلة على مكونات السيارات المجمعة محليًا تبلغ %8 من إجمالى قيمة السيارة، مقارنة بتحصيل %40 من قيمة السيارة المستوردة كليًا من الخارج.

وبرر تراجع حجم مبيعات سوق السيارات؛ بإرتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، موضحًا أن الغالبية العظمى من المستهلكين فقدوا القدرة على اقتناء سيارة جديدة، فى ظل ارتفاع أسعار التشغيل، متوقعًا أن تشهد مبيعات السوق تحسنًا نسبيًا، خلال الربع اﻷخير من العام، لتصل إلى 110 آلاف سيارة نهاية العام.

وأرجع تفوق مبيعات العلامة اليابانية نيسان بالسوق المحلية، إلى قدرتها التنافسية على خفض أسعار طرزاتها، مقارنة بقدرة الشركات المصرية المجمعة محليًا، بخفض أسعارها، موضحا أن تلك الشركات تتحمل دفع أعباء مالية تحت مسمى الملكية الفكرية للشركات الأم.

وجاءت نيسان صنى فى المرتبة الأولى بإجمالى 5051 وحدة، وفى المرتبة الثانية نيسان قشقاى بـ2826، ثم ميتسوبيشى لانسر EX فى المرتبة الثالثة، بواقع 2704 وحدة، تليها نيسان سنترا بـ2491 سيارة، كما سجلت مبيعات هيونداى فيرنا 2483 وحدة، فيما وصلت مبيعات هيونداى إلنترا HD إلى 2050 سيارة.

واحتلت تويوتا كورولا المرتبة السابعة من قائمة المبيعات، لتسجل بيع 1722 وحدة، تبعتها شيفروليه أوبترا بـ 1674 سيارة، وتليها كيا سيراتو بواقع 1650 وحدة.

وتقدر مبيعات شيرى تيجو خلال النصف اﻷول بـ 1392 وحدة، فيما سجلت أوبل إنسيجنيا 945 سيارة، وبلغت مبيعات المنصور للسيارات من أوبل أسترا 922 وحدة.

وبلغت مبيعات فورد فوكاس 827 سيارة، وجيلى إيمجراند 821 وحدة، وشفروليه أفيو 731 وحدة.