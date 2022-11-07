«مباشر»: «egx30» لديه مقاومة جديدة عند 11450 نقطة

قالت وحدة التحليل الفني بشركة ” مباشر لتداول الأوراق المالية”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” لديه مقاومة جديدة عند مستوى 11450 نقطة، موضحةً أنها تتطلب أن يتم التغلب عليها لتجاوزها بأكثر من مرة .

ويتداول مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” بمنتصف تعاملات جلسة اليوم عند 11313 نقطة .

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات أمس الأحد على تباين، إذ هبط الرئيسى EGX30 بنحو %0.74 ليغلق عند مستوى 11179 نقطة.

فيما ارتفع EGX70 بنحو %0.29 مسجلا 2219 نقطة، ووصل المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 لمستوى 2219.6 نقطة مرتفعا %0.29.

وبلغ إجمالى قيم التداول 702.55 مليون جنيه، وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى 5 مليارات، ليسجل 758 مليار جنيه، مقابل 763 مليارا أمس الأول.

وشهدت البورصة أمس سيطرة شرائية من قبل المستثمرين العرب والأجانب، بصافى قيمة بلغت 3.41 مليون جنيه، و4.07 مليون على الترتيب، مقابل صافى بيع للمصريين بقيمة 7.49 مليون جنيه.