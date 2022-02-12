مباشر: 7 قطاعات في البورصة تتمتع بنظرة مستقبلية إيجابية

توقعت وحدة بحوث شركة “مباشر” إنترناشيونال للخدمات المالية أن تتمتع 7 قطاعات في البورصة المصرية بنظرة مستقبلية إيجابية فى 2022، فى مقدمتها قطاع الطاقة بكل مشتملاته من الوقود الحفرى (بترول وغاز طبيعى وخدمات بترولية، خصوصًا لقطاع التنقيب والاستخراج والإنتاج والخدمات البترولية للحقول)، ثم الطاقة الجديدة والمتجددة من رياح وطاقة شمسية وهيدروجين وهكذا.

وقالت “مباشر” – فى تقرير بحثى وصل “المال” – أن القطاع الثانى يتمثل فى «البنوك والخدمات المالية والاتصالات» وجميعها ستستفيد من الطفرة فى التحول الرقمى، بما يتضمن شمولا ماليا وأنظمة عمل عن بُعد، وتجارة إلكترونية ودفع إلكترونى.

وأوضحت «مباشر» أن أسهم البنوك ستستفيد من أى رفع فى أسعار الفائدة، ومن العودة لتوزيع كوبونات نقدية على المساهمين، كما أن الخدمات المالية سيستفيد من الطفرة فى الطروحات الحكومية فى البورصة المصرية.

والقطاع الثالث هو التطوير العقارى الذى سيستفيد من الطفرة المتوقعة فى إقبال الأجانب على شراء العقارات فى مصر (تصدير العقار) فى حالة أى ضعف محدود فى الجنيه مقابل الدولار، وأى ارتفاع فى التضخم، كما أن التجارة والمنصات الإلكترونية من المتوقع أن تسهم بطفرة فى مبيعات العقارات.

وأوضحت أن قطاع الزراعة والصناعات الغذائية من القطاعات التى تتمتع بنظرة إيجابية، خصوصًا فى السلع التى من الممكن تحرير أسعارها السوقية فى مصر مع تحول الدولة التدريجى نحو برامج الدعم النقدى المباشر لمحدودى الدخل (تكافل وكرامة) وإلغائها التدريجى لبرامج الدعم السلعى.

أما القطاع الخامس فهو السياحة، الذى من المتوقع أن يكون من أكثر القطاعات الفائزة خلال 2022، ومع احتمالات العودة لأداء 2019 (ما قبل كورونا) مع انتهاء أزمة الوباء.

وأكدت بحوث مباشر أن القطاع السادس يتمثل فى قطاع الشحن والموانئ، والسابع التعدين.