مباشر: 53.8 جنيه السعر المستهدف لسهم كفر الزيات للمبيدات

- انخفاض قيمة الجنيه يزيد من تنافسية الشركة بالأسواقمصطفى طلعتحددت شركة "مباشر" انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، السعر المستهدف لسهم شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات عند 53.8 جنيه للسهم، مع توصية بالشراء.وقالت "مباشر"، في مذكرة بحثية حديثة -حصلت عليها "المال"- أن سهم الشركة يتداول عند

– انخفاض قيمة الجنيه يزيد من تنافسية الشركة بالأسواق



مصطفى طلعت

حددت شركة “مباشر” انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، السعر المستهدف لسهم شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات عند 53.8 جنيه للسهم، مع توصية بالشراء.

وقالت “مباشر”، في مذكرة بحثية حديثة -حصلت عليها “المال”- أن سهم الشركة يتداول عند مضاعف ربحية منخفض ويقدم عوائد عالية، ومن المقرر أن يسجل معدلات نمو أكبر مستقبلا مع ارتفاع إجمالي المساحة المزروعة إلى 23 مليون فدان في 2030، وفقًا لاستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المعلنة من قبل الحكومة.

وارتفعت أرباح كفر الزيات، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 45% لتصل إلى 24.2 مليون جنيه، نتيجة ارتفاع الإيردات بنحو 21% لتصل إلى 139.9 مليون جنيه، وبهوامش تشغيلية عالية، مدعومة بارتفاع مستويات التصدير للاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه، وزيادة تنافسية منتجات الشركة بالأسواق العالمية.

وأوضحت المذكرة البحثية أن القطاع الزراعى يشكل عنصرًا رئيسياً في مكونات الاقتصاد المصري، ووفقاً لإستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030، من المقرر أن تنمو إجمالي المساحة المزروعة في مصر من 15 مليون فدان في 2007 إلى 23 مليون فدان في 2030، كما أن المبيدات الحشرية تمثل 4% تقريبًا من تكلفة الزراعة، وهناك طلباً مستمراً ومتزايداً لهذا المنتج.

من ناحية أخرى، أشارت الشركة إلى أن هناك عدد من المخاطر الرئيسية للاستثمار في السهم تتمثل في المنافسة المتزايدة من المنتجات المنخفضة الجودة والواردات الصينية الرخيصة، كذلك نقص العملات الأجنبية وانخفاض قيمة الجنيه قد يؤثر على هوامش الربحية ومستويات المخزون لدى الشركة التي تستورد معظم موادها الخام.