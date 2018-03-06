مباشر: 53% من أسهم البورصة المصرية تحقق مكاسب في فبراير

منى عبدالباري:تمكن 53% من أسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من تحقيق مكاسب شهر فبراير الماضي، تصدرها سهم الدولية للمحاصيل الزراعية والذي ربح نحو 95%، تلاه العبور للاستثمار العقاري بارتفاع بواقع 68.4%.وجاء من المرتبة الثالثة وحتى الخامسة شركات الأهرام للطباعة والتغليف بـ 61.3%، والاسماعيلية م

منى عبدالباري:

تمكن 53% من أسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من تحقيق مكاسب شهر فبراير الماضي، تصدرها سهم الدولية للمحاصيل الزراعية والذي ربح نحو 95%، تلاه العبور للاستثمار العقاري بارتفاع بواقع 68.4%.

وجاء من المرتبة الثالثة وحتى الخامسة شركات الأهرام للطباعة والتغليف بـ 61.3%، والاسماعيلية مصر للدواجن بـ 59%، والمركز الطبي الجديد- الإسكندرية بـ 50%.

وقال أحمد عبدالنبي محلل استراتيجي بشركة مباشر العالمية، إن البورصة المصرية جاءت بالمرتبة الثانية بين أسواق المنطقة وشمال إفريقيا شهر فبراير الماضي، بارتفاع بنحو 3%، وسط تفوق مؤشري EGX30 بارتفاع نحو 3%، و EGX100 الأوسع نطاقا بـ 3.2%، على أداء EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة الذي تراجع بواقع 0.3%.

ولفتت مذكرة حديثة لـ “مباشر” تلقى “المال” نسخة منها أن 40% من شركات السوق تكبدت خسائر، بينما ظلت 7% من الأسهم على ثبات.

على صعيد الأسوأ أداء جاء سهمي مطاحن ومخابز الإسكندرية بتراجع 39%، وأورانج للاتصالات بـ 22%، خلال فبراير، ومصر للأسمنت – قنا بـ 16.3%، والمالية والصناعية المصرية بـنحو 16%، والمصرية لتطوير صناعة البناء بـ 14.5%.

وعلى صعيد المؤشرات القطاعية أشار عبدالنبي إلى أن قطاع المنتجات المنزلية والشخصية جاء في الصدارة بمكاسب نحو 15%، تلاه الكيماويات بـ 11.7%، ثم السياحة والترفية بـ 10%، والعقارات بـ 3.4%.

واتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء خلال الشهر بنسب تعاملات 25.78% و 15.48% على الترتيب، بصافي مشتريات قيمتها 0.55 مليار جنيه، و0.11 مليار جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المحليين للشراء بصافي 0.66 مليار جنيه، بنسبة 58.65% من التعاملات.