«مباشر»: 5 عوامل ساهمت في نمو ربحية «السويدي إليكتريك» خلال الشهور التسعة الأولى من 2022

أرجعت بحوث شركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، زيادة أرباح شركة “السويدي إليكتريك” خلال الـ9 شهور الأولى من العام الحالي إلي 2022 إلي 5 عوامل.

وأوضحت “مباشر” أن السويدي إليكتريك أصدرت مؤخرًا قوائمها المالية عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2022، إذ سجلت ارتفاعا قدرهُ 35% على صافي الربح العائد للمساهمين ليصل إلي 3 مليارات جنيه مقابل 2.2 مليار الفترة المماثلة من 2021 .

وأضافت أن هذا يعكس هامش صافي ربح قدره 5.3% خلال فترة الـ9 شهور، مقارنة بنسبة 6.2 خلال نفس الفترة من 2021 .

ولفتت إلي أن الـ5 عوامل التي أدت إلي الارتفاع في أداء الشركة خلال فترة الـ9 شهور من العام الجاري، تمثلت في المساهمات الكبيرة لكل من قطاع الأسلاك والكابلات إلي جانب قطاع مشروعات المقاولات، والعامل الثاني جاء من وجود دخل متنوع من العملات بدعم زيادة التوسع الجغرافي .

كما تمثل العامل الثالث في تحسين أداء التكلفة، والرابع في تحقيق ربحية عالية من مزيج المنتجات، إلي جانب تنفيذ أعلى لمشروعات البنية التحتية في مصر.