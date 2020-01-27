«مباشر»: 5 عوامل دعمت ربحية «عبور لاند» خلال 2019

تمكنت "عبور لاند" من الصعود بأدائها بنسبة 24% لتصل إلي 295 مليون جنيه مقارنة بـ 238 مليون جنيه خلال العام السابق لهُ

أرجعت بحوث “مباشر” ارتفاع ربحية شركة “عبور لاند للصناعات الغذائية” خلال العام المنقضي لـ5 عوامل مختلفة.

وقالت “مباشر” في تقرير بحثي حصلت “المال” على نسخة منهُ، إن العامل الأول تمثل في قدرة الشركة على خفض المصروفات البيعية والإدارية والعامة بنسبة 9% نتيجة انخفاض مصروفات التسويق بنسبة 41%، وتحقيق أرباح فرق العملة بقيمة 25.8 مليون جنيه في 2019، التي عوضت خسائر سعر الصرف بقيمة 0.83 مليون جنيه في 2018.

وتمثل العامل الثالث وفقًا لـ”مباشر”، في زيادة 8% في إيرادات المبيعات المُجمعة التي أدت إلى زيادة مجمل الأرباح بنسبة 5% على الرغم من انخفاض هامش مجمل أرباح الشركة إلى 21.7% في 2019 مقابل 22.4% في 2018.

ورابعًا هبوط صافي مصروفات الفائدة بنسبة 36%؛ حيث سجلت 16.06 مليون جنيه في عام 2019 بالمقارنة مع 24.98 مليون جنيه في 2018، تحقيق أرباح من بيع الأصول الثابتة بقيمة 9.588 مليون جنيه في 2019 مقابل 0.192 مليون جنيه في 2018.

وقالت “مباشر” إن إيرادات مبيعات “عبور لاند” تنقسم وفقًا لقطاعات الجبن البيضاء التى سجلت صافي مبيعات بقيمة 2.4 مليار جنيه، بإرتفاع 7.7% عن مبيعات 2.2 مليار جنيه خلال 2018.

ويتمثل القطاع الآخر في مبيعات قطاع العصائر ومنتجات الألبان التى سجلت صافي مبيعات بقيمة 125.6 مليون جنيه بصعود 19% عن مبيعات 2018 التى بلغت حينها 105.7 مليون جنيه.

وتجدر الإشارة إلي أن الشركة قالت إن معدلات نمو قطاع العصائر والألبان جاءت أقل من المتوقع، لكنها تعتقد أنه مع مرور الوقت، سيرتفع الطلب في السوق بالاعتماد على رضاء المستهلكين وولائهم.

وخلال العام الماضي تمكنت “عبور لاند” من الصعود بأدائها بنسبة 24% لتصل إلي 295 مليون جنيه مقارنة بـ238 مليون جنيه خلال العام السابق لهُ، كما أرتفعت المبيعات بقيمة 8% لتصل إلي 2.58 مليار جنيه مقارنة بـ2.39 مليار جنيه الفترة المماثلة.

وأظهرت القوائم المالية أن الشركة حققت فائض فروق عملة خلال العام الماضي بقيمة 25.8 مليون جنيه، مقارنة بخسائر بلغت 830.7 ألف جنيه العام المناظر، كما أرتفع بند الإيرادات الأخرى وبلغ 11.7 مليون جنيه مقارنة بـ3.2 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وعلى صعيدًا آخر تمكنت الشركة من تقليص المصروفات البيع والتسويق لتصل إلي 139.6 مليون جنيه مقارنة بـ146.8 مليون جنيه، وأيضًا تقليص مصروفات الفوائد إذ سجلت 22.5 مليون جنيه مقارنة بـ32.4 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

تعمل “عبورلاند” فى مجال تصنيع الجبن والألبان والعصائر، وتمتلك مساحة إجمالية بالمنطقة الصناعية تصل إلى 22 ألف متر مربع، مقسمة على 7 مصانع، 2 للجبنة البيضاء، وآخر للعصائر واﻷلبان، وآخر للجبنة المطبوخة، وواحد للجبنة الموتزاريلا التى تقرر مؤخرًا إلغاء طرحها نظرًا لظروف مستهلكي السوق المحلية، ويتبقى 3 مصانع وينقسم هيكل ملكيتها بين 21.3% لمحمد حامد، و14.5% ﻷشرف حامد، و11% ﻷيمن حامد .