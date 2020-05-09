مباشر: 5 عوامل حولت أوراسكوم للاستثمار من الربحية إلى الخسارة خلال 2019

تحولت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، من الربحية إلى الخسائر خلال العام المالي المنتهي 2019، وذلك بحسب القوائم المالية المجمعة.

وحققت الشركة صافي خسائر بقيمة 417.8 مليون جنيه في 2019 مقارنة بأرباح قدرها 910.7 مليون جنيه في 2018، وسجلت الشركة خسائر بقيمة 333.4 مليون جنيه الربع الرابع العام الماضي، مقابل خسائر قدرها 155.4 مليون جنيه في الربع الرابع 2018، اي بزيادة 115% .

وأرجعت وحدة أبحاث شركة “مباشر” لتداول الأوراق المالية تحول أوراسكوم للخسارة خلال 2019 إلى 5 عوامل أساسية في مقدمتها انخفاض مجمل الأرباح بنسبة 27%، ليصل إلى 722.5 مليون جنيه مقارنة مع 987.4 مليون جنيه في 2018.

وأكدت “مباشر”، في ورقة بحثية وصلت “المال”، أن انخفاض مجمل الربح يعود في الأساس إلى تراجع الإيرادات التشغيلية بواقع 12% لتبلغ 1169 مليون جنيه مقابل 1326.7 مليون جنيه، كذلك انخفاض الإيرادات الأخرى بنسبة 94% لتصل إلى 12.3 مليون جنيه بالمقارنة مع 221.9 مليون جنيه في 2018.

يذكر أن تكلفة الإيرادات انخفضت أيضًا بنسبة 18% لتصل إلى 458.7 مليون جنيه في 2019 بالمقارنة مع 561.2 مليون جنيه في 2018، كما هبط هامش مجمل الربح من 74% في 2018 إلى 62% خلال العام الماضي.

أما العامل الثاني لخسائر أوراسكوم للإستثمار، بحسب “مباشر”، فتمثل في زيادة مصروفات العاملين بنسبة 3% اذ بلغت 412.7 مليون جنيه في 2019 بالمقارنة مع 400.7 مليون جنيه في 2018.

وقالت “مباشر” ان العامل الثالث فشمل تحقيق زيادة خسائر الاضمحلال بنسبة 661% لتبلغ 137.1 مليون جنيه في 2019 بالمقارنة مع 18 مليون جنيه في 2018.

ويقصد بالاضمحلال تجاوز القيمة الدفترية للأصل لقيمته الاستردادية وفى هذه الحالة يسمى الفرق بينهما خسارة الاضمحلال، وهناك مؤشرات تدل على وجود الاضمحلال تتمثل في حدوث تغييرات ملموسة ذات تأثير سلبي على المنشأة خلال الفترة أو يتوقع حدوثها في المستقبل، ويجب الاعتراف بخسارة الاضمحلال في الأرباح أو الخسائر في الحال.

وأوضحت “مباشر” أن العامل الرابع في تحول الشركة للخسارة زيادة صافي تكلفة التمويل بواقع 89% لتبلغ 199.7 مليون جنيه في 2019 بالمقارنة مع 105.7 مليون جنيه خلال العام السابق له.

وأشارت الورقة البحثية إلى أن العامل الخامس والأخير تمثل في زيادة خسائر فرق العملة بنسبة 142% لتبلغ 78.1 مليون جنيه في 2019 بالمقارنة مع 32.3 مليون جنيه في 2018.

وفي سياق متصل، قالت “مباشر” إن الخسائر في العمليات التشغيلية قد جاءت على الرغم من ارتفاع حصة أرباح الشركة من الاستثمارات في الشركات الشقيقة بنسبة 1% (والتى يتم حسابها بطريقة حقوق الملكية) والتي بلغت 286.1 مليون جنيه مقابل 282.7 مليون جنيه في 2018.

وأكدت أن ذلك قد جاء أيضاً بخلاف انخفاض خسائر الإضمحلال (المتعلقة بالاستثمار في الشركات الشقيقة) بنسبة 2% (والتى يتم حسابها بطريقة حقوق الملكية) التي بلغت 2776.9 مليون جنيه في 2019 بالمقارنة مع 2827.2 مليون جنيه في 2018، كذلك الاستثمارات الخاصة بحصة أوراسكوم للإستثمار في شركة كوريولينك بكوريا الشمالية.

ويمكن تصنيف الإيرادات المجمعة للشركة من عدة قطاعات تتضمن قطاع الخدمات المالية (من خلال حصة مباشرة تبلغ 70% في شركة بلتون المالية و28.97% في شركة ثروة كابيتال) وحقق القطاع إيرادات بقيمة 237.4 مليون جنيه في 2019 بانخفاض 29% بالمقارنة مع 332.8 مليون جنيه في 2018، وساهم هذا القطاع بنسبة 20% من إيرادات الشركة المجمعة العام المنتهي.

أما قطاع الكوابل البحرية حقق إيرادات بقيمة 747.3 مليون جنيه في 2019 بانخفاض 7% بالمقارنة مع 800.5 مليون جنيه في 2018 وساهم هذا القطاع بنسبة 64% من إيرادات المجمعة للشركة في 2019.

كذلك قطاع أتعاب الإدارة حقق إيرادات بقيمة 120.2 مليون جنيه في 2019 بانخفاض 6% بالمقارنة مع 127.9 مليون جنيه في 2018، وقطاع الاستثماري العقاري حقق إيرادات بقيمة 61.3 مليون جنيه في 2019 بانخفاض 6% بالمقارنة مع 65.5 مليون جنيه خلال العام السابق.