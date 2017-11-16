مباشر: 4 أسباب تدفع المركزي لتثبيت أسعار الفائدة

أسماء السيد توقعت بحوث "مباشر إنترناشيونال"، أن يبقى المركزي على أسعار الفائدة الحالية دون تغير حسب 4 أسباب رصدتها. وأوضحت في تقرير بحثي حصلت "المال" على نسخة منه، أن أول تلك اﻷسباب يتمثل في كون معدلات التضخم الحالية لا تزال أعلى من 30%، موضحةً أنه من اﻷوقع الاحتفاظ بمعدلات سعر الفائدة الحالية حتى

أسماء السيد

توقعت بحوث “مباشر إنترناشيونال”، أن يبقى المركزي على أسعار الفائدة الحالية دون تغير حسب 4 أسباب رصدتها.

وأوضحت في تقرير بحثي حصلت “المال” على نسخة منه، أن أول تلك اﻷسباب يتمثل في كون معدلات التضخم الحالية لا تزال أعلى من 30%، موضحةً أنه من اﻷوقع الاحتفاظ بمعدلات سعر الفائدة الحالية حتى يؤدي أثر اﻷساس إلى خفض معدلات التضخم، والمنتظر حتى نوفمبر الجاري.

وتابعت: أن السبب الثاني يتربط بميزان المدفوعات، إذ أن ميزان المدفوعات في مصر لا يزال مدعومًا بتفقدات الحساب الرأسمالي واستثمارات الحافظة، فإنها نعتقد أن السلطة النقدية لا تزال في حاجة إلى مستوى مرتفع من المشتريات الأجنبية لأدوات الدين المحلية، وبالتالي ستفضل الاحتفاظ بشهية المستثمر الأجنبي للدخول في أدوات الدين المحلي.

ولفتت إلى أن العامل الثالث له علاقه بما أُعلن مؤخرًا عن أن حيازات الأجانب من أذون الخزانة قد انخفضت للمرة الأولى منذ التعويم، وانخفضت الحيازات الأجنبية من أذون الخزانة المصرية من 333 مليار جنيه، سجلت في أكتوبر إلى 330.9 مليار جنيه في نوفمبر، ويشير الرسم البياني لحجم الحيازات الأجنبية لأذون الخزانة إلى أن هذه التدفقات قد تكون تجاوزت مرحلة الذروة، ولذا، ترى “مباشر” أن المركزي لن يقوم بوضع المزيد من الضغوط على المستثمرين الأجانب في الوقت الراهن.

وأخيرًا العامل الرابع يتمثل، مع خطة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة، والمشهد النقدي العالمي الذي يميل إلى الانكماشية، فإنها تعتقد أن صانع السياسة النقدية سيحاول أن يحافظ على أسعار فائدة مرتفعة لأطول فترة ممكنة في محاولة لعدم التأثير على المستثمر الأجنبي الذي ظل مستفيداً بالفائدة المرتفعة على مدار عام كامل.

وعلى صعيد رؤيتها، أوضحت “مباشر”، أن أسعار فائدة أكثر انخفاضاً قد تكون أفضل للمشهد الاقتصادي الكلي وتحديداً لاعتبارات عجز الموازنة، إلا أنها تعتقد أن العوامل المذكورة أعلاه ستؤدي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع 16 نوفمبر، على أن يكون أول خفض لأسعار الفائدة في اجتماع 28 ديسمبر، حيث من المتوقع أن نحتفل بالعام الجديد بأسعار فائدة أقل بـ 1-2%.