مباشر: 11.13 جنيه القيمة العادلة لسهم العربية للأسمنت

حددت شركة مباشر إنترناشيونال للبحوث القيمة العادلة لسهم شركة العربية للأسمنت، عند 11.13 جنيه، مع توصية بالشراء، فيما يتداول السهم حاليا عند 8.77 جنيه.

وقال محمد على المحلل المالي فى “مباشر” إن العربية للأسمنت استطاعت أن تحافظ على حصتها السوقية، بنسبة 8% على الرغم من ظروف السوق المضطربة الناتجة عن تباطؤ الطلب، وارتفاع التكاليف، وكذلك نقص الطاقة.

وأوضح، في ورقة بحثية، حصلت عليها “المال”، أن العربية للأسمنت تحتفظ بحصتها السوقية من خلال التكامل الرأسي في العمليات، بداية من التعدين الذي تؤمنه لها شركة الأندلس للتعدين، وشركة الأندلس للخرسانة الجاهزة، حتي مرحلة التسليم في الوقت المناسب للعميل، بالإضافة إلى تجنب التلاعب في الأسعار.

وأضاف أنه مع بداية أزمة الطاقة في 2013 اتخذت العربية للأسمنت قرارا جريئا وسريعا بتحويل مزيج الطاقة لديها إلى الفحم، مما مكنها من تجاوز متوسط معدل التشغيل للصناعة، والتمتع بالانخفاض العالمي في أسعار الفحم.

ولفت إلى أنه في أعقاب الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية، عانى جميع منتجي الأسمنت من زيادة هائلة في تكلفة الإنتاج، فهم يحصلون على الغاز الطبيعي بسعر ثابت للدولار، ولكن الشركة فضلت التخلي عن اعتمادها على الغاز، مما سيكون الوضع أكثر قوة على القوائم المالية مستقبلا.

وأشار إلى أنه بعد تعويم الجنيه، تحولت الأمور لصالح صادرات شركات الأسمنت، وأصبح سعر التصدير عند 40 دولارا للطن، أكثر ربحية مقارنة بالسعر المحلي بالجنيه، وبالتالي فإن العربية للأسمنت حاليا تعمل على تخصيص جزء من إنتاجها للتصدير، مستفيدة من زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية بعد التعويم.