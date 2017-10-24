مباشر: 10.4 جنيه سعر مستهدف لسهم القاهرة للدواجن خلال عام

منى عبد الباري رفع مركز أبحاث مباشر تقييمه لسهم القاهرة للدواجن، ما نتج عنه زيادة السعر المستهدف للسهم، خلال عام، بنسبة 44% ليصبح 10.43 جنيه، مقارنة بمستويات تداول حاليًّا حول 7 جنيهات. وأوصى مباشر، في مذكرة بحثية حديثة تلقّت "المال"…

منى عبد الباري





رفع مركز أبحاث مباشر تقييمه لسهم القاهرة للدواجن، ما نتج عنه زيادة السعر المستهدف للسهم، خلال عام، بنسبة 44% ليصبح 10.43 جنيه، مقارنة بمستويات تداول حاليًّا حول 7 جنيهات.

وأوصى مباشر، في مذكرة بحثية حديثة تلقّت “المال” نسخة منها، بشراء سهم القاهرة للدواجن، مع معدل مخاطرة متوسط، فيما رجح تحسن هوامش ربحية الشركة، العام المقبل، مع انتهاء تداعيات تحرير سعر الصرف على التكاليف.

وحققت “القاهرة للدواجن” طفرة في أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حيث سجل صافي أرباحها، خلال هذه الفترة، وفقًا للقوائم المالية المجمعة 316.مليون جنيه، مقارنة بـ148.8 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأغلق سهم القاهرة للدواجن، أمس الاثنين، عند مستويات حوالي 7 جنيه، بإجمالي تداولات 594.8 ألف جنيه.