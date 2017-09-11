مباشر يخفض توقعاته للتضخم بالربع الأول

منى عبدالباري

خفض مركز أبحاث شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية توقعاته لمعدلات التضخم بالربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو-سبتمبر 2017) بنحو 2% إلى 32.5% بدلا من توقعاته السابقة عند 34.6%، كما توقع مواصلة الانخفاض في الربع الثاني ليصل التضخم إلى 25% .



وجاء تعديل التوقعات مدعوما بتراجع معدلات التضخم خلال أغسطس الماضي إلى 33.2% مقارنة بـ 34.2% في يوليو الماضي، بدعم من انحسار تأثير الإجراءات المالية التي تم اتخاذها في يونيو، والتي شملت رفع أسعار الطاقة (الوقود والكهرباء)، وضريبة القيمة المضافة، بحسب تقرير صدر عن مباشر.



وقال التقرير :” هجمة التضخم في أغسطس لم تكن بالشراسة المتوقعة، وبناء عليه فإننا نعدل توقعنا للربع الأول (يوليو- سبتمبر) من 34.6% إلى 32.5%، بينما نرجح ارتفاع التضخم السنوي في سبتمبر مقارنة بمعدلات أغسطس”.



وتوقع مباشر في الوقت نفسه انخفاض متوسط التضخم في الربع الثاني إلى 25% وبالذات مع الانخفاض الشديد المرتقب في نوفمبر. ليصل إلى ما يقارب 15% خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي.



وتراجع التضخم في أغسطس على أساس شهري إلى 1.2% مقارنة بـ 3.3% في يوليو.



واستحوذ بند الأغذية والمشروبات على النصيب الأكبر من الزيادة الشهرية، مساهماً بـ 0.67% من إجمالي التضخم، تبعه البنود التي تأثرت بشكل مباشر بأسعار الوقود والكهرباء، وهي السكن والمياه والكهرباء والغاز (مسجلاً 4.3% كزيادة من يوليو إلى أغسطس ومساهماً بأكثر من ثلث إجمالي التغير الشهري) ثم بند النقل والمواصلات الذي سجل ارتفاعاً قدره 2.3% على مدار الشهر.



