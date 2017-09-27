مباشر يتوقع ارتفاع سهم المصرية للمنتجعات السياحية

إلى 3 جنيهاتمنى عبدالباريرجح مركز أبحاث شركة مباشر انترناشيونال، أن يتجه سهم الشركة المصرية للمنتجعات السياحية قرب مستوى 3 جنيهات في المديين المتوسط والطويل، بدعم من زيادة القوى الشرائية على السهم.وأوصى مباشر في تقرير اليوم الأربعاء، بشراء السهم، مشيرا إلى أنه يستهدف على المديين&n

إلى 3 جنيهات





منى عبدالباري

رجح مركز أبحاث شركة مباشر انترناشيونال، أن يتجه سهم الشركة المصرية للمنتجعات السياحية قرب مستوى 3 جنيهات في المديين المتوسط والطويل، بدعم من زيادة القوى الشرائية على السهم.

وأوصى مباشر في تقرير اليوم الأربعاء، بشراء السهم، مشيرا إلى أنه يستهدف على المديين القصير والمتوسط مستوى 1.55 بزيادة نسبتها 14.80% و2.10 جنيه بزيادة نسبتها 55%، على الترتيب، بينما حذر في الوقت نفسه من أن كسر السهم مستوى 1.20 لأسفل يدعو إلى وقف الخسارة.

ويتحرك سهم المصرية للمنتجعات السياحية بشكل عرضي منذ إنهيار السهم في الأزمة المالية العالمية عام 2008، ولم يستطع تجاوز هذا الانهيار حتي الآن، وفي بداية عام 2011 بدأ السهم يتحرك بين مستويات 0.60 جنيه و2.10 جنيه ما يعد نطاق تحركات كبير يمهد لبلوغ السهم مستوى 2.10 جنيه في الأجل القصير، بحسب تقرير مباشر.

وأرجع التقرير الارتفاعات المتوقعة للسهم إلى نجاحه في البقاء فوق مستوى الدعم عند 0.60 جنيه، فضلا عن ارتفاع أحجام التداول ودعمها لحركة السهم الصاعدة ، وهو ما يشير إلى ارتفاع القوى الشرائية على السهم بمرور الوقت.



يشار إلى أن سهم المصرية للمنتجعات السياحية سجل أعلى مستوى له في 33 شهر بجلسة 17 سبتمبر الجاري، حيث سجل مستوى 1.33 جنيه، بارتفاع بنحو 4%. وحتى منتصف تداولات جلسة اليوم الأربعاء سجل السهم سعر 1.32 جنيه، بإجمالي تداولات 8.7 مليون جنيه.



