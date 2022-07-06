«مباشر» : ننصح متعاملي البورصة المصرية بالمراقبة والانتظار لحين ظهور إشارات شراء جديدة

وجهت بحوث شركة “مباشر لتداول الأوراق المالية” نصائح للمتعاملين في البورصة المصرية بالمراقبة والانتظار خلال الوقت الحالي، وذلك لحين ظهور إشارات شراء جديدة تكون مدعومة بأحجام تداول مرتفعة .

وأوضحت، في تقرير بحثي لها، أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي لا يزال يكافح للثبات أعلى مستوى 8600 نقطة، مشيرة إلى أن كسرها لأدنى سيدفعه للتحرك نحو 8300- 8200 نقطة.

وعلى جانب آخر لفتت “مباشر” إلى أن التمكن من تجاوز هذا المستوى لأعلى سوف يدفع نحو مزيد من الصعود نحو 8800 ثم 9000 نقطة.

وأنهت السوق تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على صعود جماعي متواضع للمؤشرات وسط استمرار التوجهات البيعية للمتعاملين الأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 0.15% عند 8670 نقطة، وارتفع نظيره السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egxewi” بنحو 0.57% ووصل إلى 1669 نقطة،

وبنسبة 0.48% للمؤشر الأوسع نطاقًا “egx100″ عند 2454 نقطة، و”egx50” متساوي الأوزان بنسبة 0.25% عند 1575 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 486 مليون جنيه، فيما جرى التداول على نحو 176 ورقة مالية، صعد من بينها أداء 67 واحدة، وتراجع 32 أخرى، ولم يتغير أداء الباقية، وقد سجل رأس المال السوقي حوالي 593.80 مليار جنيه.

واستمرّ المتعاملون الأجانب في توجههم البيعي بقيمة 6.1 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون والعرب للشراء بقيمتي 2.8 و3.2 مليون جنيه على التوالي.