مباشر: نمو الهوامش يقفز بربحية سيدي كرير للبتروكيماويات 65٪ خلال النصف الأول

أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات عن نتائجها للنصف الأول من عام 2022 ، حيث سجلت زيادة بنسبة 65٪ في صافي الربح لتصل إلى 467.6 مليون جنيه مقابل 282.7 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021 ،

وقالت وحدة بحوث شركة “مباشر” لتداول الاوراق المالية أن نمو الربحية خلال النصف الأول يعود بشكل أساسي إلى زيادة هامش صافي ربح إلى 12٪ في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ 11٪ في النصف الأول من عام 2021.

وأشارت في ورقة بحثية إلى زيادة مجمل الربح بنسبة 35٪ حيث سجلت 767.7 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2022 مقابل 567.3 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021 .

وذكرت “مباشر” أن صافي الربحية يعكس هامش مجمل ربح قدره 20٪ في النصف الأول من عام 2022 انخفاضًا من 21٪ في النصف الأول من عام 2021.

ولفتت إلى أن الزيادة في مجمل الربح تعزى إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 45٪ حيث سجلت 3.879 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 2.670 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2021.

وذكرت أن الزيادة في صافي ربح في النصف الأول من عام 2022 قد جاءت على الرغم من زيادة المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 15٪ حيث سجلت 205.4 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 178.3 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021 ، وإن كانت تمثل 5٪ من الإيرادات في النصف الأول من عام 2022 مقابل 7٪ في النصف الأول من عام 2021.

وإلى نص الورقة البحثية لمباشر:

توزيع الإيرادات:

نمت الإيرادات المحلية من البولي إيثيلين بنسبة 89٪ لتصل إلى 1499 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2022 مقابل 791 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021 ، حيث ساهمت بنسبة 39٪ من إجمالي إيرادات الشركة في النصف الأول من عام 2022 مقابل 30٪ في النصف الأول من عام 2021.

ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة حجم المبيعات بنسبة 85٪ حيث بلغت 59637 طنًا في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 32315 طنًا في النصف الأول من عام 2021 .

بالإضافة إلى زيادة بنسبة 3٪ في متوسط سعر البيع حيث سجل 25129 جنيهًا ا للطن في الربع الأول من عام 2022 مقابل 24478 جنيهًا في النصف الأول من عام 2021.

ارتفعت ايرادات تصدير البولي إيثيلين بنسبة 19٪ ، مسجلة 1639 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2022 مقابل 1375 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021 ، حيث ساهمت بنسبة 42٪ من إجمالي إيرادات شركة SKPC في النصف الأول من عام 2022 مقابل 51٪ في النصف الأول من عام 2021.

ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى زيادة حجم المبيعات بنسبة 4٪ حيث بلغت 58821 طنًا في النصف الأول من عام 2022 مقابل 56388 طنًا في النصف الأول من عام 2021.

بالإضافة إلى زيادة متوسط أسعار التصدير بنسبة 14٪ والتي سجلت متوسط 27857 جنيهًا ا للطن في النصف الأول من عام 2022 مقابل 24383 جنيهًا للطن في النصف الأول من عام 2021.

ارتفعت إيرادات الإيثيلين بنسبة 43٪ ، مسجلة 386 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2022 مقابل 270 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021 .

مدعومة بزيادة بنسبة 60٪ في متوسط أسعار البيع التي سجلت 26358 جنيهًا للطن في النصف الأول من عام 2022 مقابل 16،439 جنيهًا للطن في النصف الأول من عام 2021.

جاء ذلك على الرغم من انخفاض حجم المبيعات بنسبة 11٪ والذي وصل إلى 14630 طنًا في النصف الأول من عام 2022 مقابل 16،438 طنًا في النصف الأول من عام 2021.

ارتفعت الإيرادات من المنتجات الأخرى بنسبة 52٪ لتصل إلى 356 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2022 مقابل 234 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021.

تكلفة البضاعة المباعة:

تكلفة البضاعة المباعة للنصف الأول من عام 2022 بلغت 3111 مليون جنيه بزيادة 48٪ مقارنة بـ 2103 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021.

كما زادت تكلفة البضائع المباعة كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات ، حيث ارتفعت إلى 80٪ من إجمالي الإيرادات في النصف الأول من عام 2022 ، مقابل 79٪ في النصف الأول من 2021.

الارتفاع في تكلفة السلع المُباعة يعزى إلى حد كبير إلى:

• زيادة بنسبة 47٪ في تكاليف المواد الخام لتصل إلى 2171 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2022 مقابل 1478 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021.

• 19٪ زيادة في الأجور والمرتبات لتصل إلى 622 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2022 مقابل 522 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021.

• زيادة بنسبة 209٪ في التكاليف الأخرى ، لتصل إلى 318 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2022 مقابل 103 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021.

ومن الجدير بالذكر أن تكاليف المواد الخام استمرت في المساهمة بأكبر حصة من تكلفة السلع المباعة للشركة ، وبذلك ساهمت بنسبة 70٪ في النصف الأول من عام 2022.

نتائج الربع الثاني 2022 مقابل الربع المقارن من 2021

سجلت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات صافي ربح قدره 216 مليون جنيه في الربع الثاني من عام 2022 مما يمثل زيادة بنسبة 65٪ مقارنة بـ 131 مليون جنيه في الربع الثاني من عام 2021.

يعود سبب الارتفاع في صافي ربح الشركة في الربع الثاني من عام 2022 إلى ارتفاع مجمل الربح بنسبة 42٪ حيث بلغ 404 مليون جنيه في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بـ 285 مليون جنيه في الربع الثاني من عام 2021.

وذلك على خلفية زيادة الإيرادات بنسبة 30٪ التي بلغت 1770 مليون جنيه في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة إلى 1361 مليون جنيه في الربع الثاني من عام 2021 ، حيث سجل هامش مجمل ربح بنسبة 23٪ في الربع الثاني من عام 2022 مقابل 21٪ في الربع الثاني من عام 2021.

نتائج الربع الثاني من 2022 مقابل الربع الأول من نفس العام

سجلت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات صافي ربح قدره 216 مليون جنيه في الربع الثاني من عام 2022 ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 14٪ مقارنة بـ 251 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2022.

يُعزى الانخفاض في صافي الربح بشكل أساسي إلى تسجيل خسائر من فروق العملات الأجنبية بلغت 30.3 مليون جنيه في الربع الثاني من عام 2022 مقابل مكاسب بالعملات الأجنبية بقيمة 9.5 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2022.

جاء التراجع في صافي الربح على الرغم من ارتفاع مجمل الربح بنسبة 11٪ ، حيث سجل 404 مليون جنيه في الربع الثاني من عام 2022 مقابل 363 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2022.

ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض بنسبة 22٪ في تكلفة المبيعات لتسجل 1365.3 مليون جنيه في الربع الثاني من عام 2022 مقابل 1746.1 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2022. انخفضت الإيرادات بنسبة 16٪ لتصل إلى 1770 مليون جنيه مقارنة بـ 2109 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2022.

القيم بالمليون جنيه النصف الأول 2021 النصف الأول 2022 علي أساس سنوي الإيرادات 2,670.4 3,879.1 45% تكلفة السلع المباعة (2,103.1) (3,111.4) 48% مجمل لربح 567.3 767.7 35% صافي الربح 282.7 467.6 65% ربحية السهم (جنيه ) 0.45 0.74 65% هامش مجمل الربح (%) 21.25% 19.79% هامش صافي الربح (%) 10.59% 12.05% آخر سعر (جنيه ) 7.34 مضاعف الربحية 6.4x

توزيع الإيرادات (مليون جنيه ) النصف الأول 2021 النصف الأول 2022 علي أساس سنوي الإيثيلين 270 386 43% البولي إيثيلين (محلي) 791 1,499 89% البولي إيثيلين (تصدير) 1,375 1,639 19% من المنتجات الأخرى 234 356 52% إجمالي الإيرادات 2,670 3,879 45% حجم المبيعات (طن) النصف الأول 2021 النصف الأول 2022 علي أساس سنوي الإيثيلين 16,438 14,630 -11% البولي إيثيلين (محلي) 32,315 59,637 85% البولي إيثيلين (تصدير) 56,388 58,821 4% متوسط أسعار البيع (جنيه / طن) النصف الأول 2021 النصف الأول 2022 علي أساس سنوي الإيثيلين 16,439 26,358 60% البولي إيثيلين (محلي ) 24,478 25,129 3% البولي إيثيلين (تصدير) 24,383 27,857 14%