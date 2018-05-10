مباشر : مؤشر البورصة الرئيسي يستهدف 16800 نقطة

أسماء السيدتوقعت بحوث "مباشر"، في تقرير صادر عنها حول تحركات البورصة المصرية، خلال الفترة المقبلة، امتداد المؤشر الرئيسي في رحلة تصحيح تدفعه نحو 16800- 16500 نقطة، حال فشله في الوصول للقمة السابقة عند 18400 نقطة.وأضافت أن التحركات المتراجعة خلال الفترة الراهنة هي تراجعات صحية غ

أسماء السيد





توقعت بحوث “مباشر”، في تقرير صادر عنها حول تحركات البورصة المصرية، خلال الفترة المقبلة، امتداد المؤشر الرئيسي في رحلة تصحيح تدفعه نحو 16800- 16500 نقطة، حال فشله في الوصول للقمة السابقة عند 18400 نقطة.

وأضافت أن التحركات المتراجعة خلال الفترة الراهنة هي تراجعات صحية غير مقلقة ولا تؤثر على الاتجاه العام الصاعد، وحددت مستوى 16000 نقطة كمستوى وقف الخسائر، للمستثمر قصير اﻷجل.

وعلى صعيد مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة قالت إن المؤشر يسير منذ بداية العام في اتجاه أقل من نظيره الثلاثيني، وهو ما قد يشير إلى تراجعات أقل وأداء أفضل عند الارتفاع.

وأكدت أن بقاء المؤشر أعلى منطقة 880 نقطة يمهد له الطريق لمزيد من الارتفاعات نحو 900- 910 نقاط ثم 1200 على المدى المتوسط إلى الطويل، وعلى جانب آخر إذا انخفض المؤشر دون 860 نقطة فإن ذلك يلغي السيناريو السابق.