«مباشر» : مؤشر البورصة الرئيسي يختبر حاليا دعم 10050 نقطة

قالت بحوث شركة “مباشر” لتداول الأوراق المالية إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” يختبر، خلال الفترة الحالية، مستوى الدعم 10050 نقطة.

وأشارت، في تقرير بحثي لها، إنه في حال قدرة المؤشر على تجاوز مستوى الدعم لأعلى، من المتوقع أن يدفعه لإعادة اختبار مستوى المقاومة عند 10260 نقطة.

وعلى جانب آخر قالت إن اختراق مستوى الدعم لأسفل سيؤدي إلى انخفاض جديد نحو مستوى 9950 مرة أخرى، وأوصت متعاملي البورصة بالاحتفاظ بالمركز النقدي حتى ظهور إشارات الشراء.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم على تراجع جماعي، حيث انخفض المؤشر الثلاثيني “EGX30” بنسبة 0.82% عند مستوى 10015 نقطة،

ثم مؤشر “EGX70” بنسبة 1.28% عند مستوى 1837 نقطة، ثم مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.39% مغلقًا عند 2275 نقطة.

وقد سجلت مجموعة من الأسهم بالبورصة المصرية بجلسة اليوم في قطاعات الاستثمارات المالية، والاستثمار العقاري، وحليج الأقطان، أعلى ارتفاعات بنسب تراوحت بين 11% و2.8% بنسب تراوحت بين مخالفة الاتجاه العام الهابط للمؤشرات.