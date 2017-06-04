مباشر للسمسرة تعتزم افتتاح 3 أفرع جديدة ‎

تعتزم شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية افتتاح 3 أفرع لشركات سمسرة جديدة تابعة لها في محافظات الجيزة والقاهرة والمنوفية.



وقال إيهاب رشاد الرئيس التنفيذي لمباشر إنترناشيونال لـ”المال” إن الشركة تقدمت بمستندات الفروع الثلاثة لهيئة الرقابة المالية، وتنتظر الموافقة عليها للبدء في العمل بشكل فوري.



وأشار رشاد إلى أن الأفرع الثلاثة الجديدة تأتي مع مواصلة مباشر خطتها التوسعية بالسوق والرامية إلى الفوز بحصة سوقية 3% بين شركات السمسمرة العاملة بالسوق حتى نهاية العام الحالي.



وتمتلك مباشر حاليا 9 أفرع لشركات السمسرة، بعدة محافظات ، وكان آخر فرع تم افتتاحه بالغردقة نهاية مارس الماضي.

وجاءت “مباشر” في المرتبة الثامنة على صعيد شركات السمسرة العاملة بالسوق نهاية مايو الماضي، متقدمة مركز واحد عن شهر إبريل، بحصة سوقية 2.2%، وإجمالي تداولات قيمتها 1.59 مليار جنيه.

وجاء ترتيب مباشر منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو في المرتبة العاشرة، بحصة سوقية 2.3%، بقيمة تداولات 7 مليارات جنيه.

وقال رشاد إنه سيتولى رئاسة شركة مباشر القابضة للاستثمارات المالية عقب الانتهاء من تأسيسها برأس مال مصدر 200 مليون جنيه، لتكون المظلة الرئيسية لكامل استثمارات الشركة بالسوق المصرية.