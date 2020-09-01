مباشر لتداول الأوراق المالية : كورونا أبطأت خطة التوسع الجغرافي

قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج، إن تداعيات فيروس كورونا أبطأت سير خطة التوسع الجغرافي التي كانت تعتزم الشركة تنفيذها بإضافة 50 فرعًا جديدا بمدى زمنى 5 أعوام.

تستهدف إضافة 50 فرعًا جديدًا في 5 سنوات

وأشار رشاد إلى أن ما فرضته تداعيات فيروس كورونا فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي، ومنع التجمعات، وما ترتب عليه من عدم سير اجتماعات هيئة الرقابة المالية بانتظام تسبب في تأجيل الموافقات على الفروع الجديدة.

وكانت مباشر لتداول الأوراق المالية رفعت رأسمالها من 21 إلى 63 مليون جنيه في الربع الثاني من العام الجاري، بهدف تمويل توسعاتها، و توفير سيولة نقدية لتعاملات الـ margin.

ونجحت شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية في الدخول لقائمة 10 الكبار بترتيب شهر أغسطس المنقضي، متقدمة 5 مراكز دُفعة واحدة لتحل في المرتبة السابعة.

ونفذت مباشر في أغسطس عمليات تداول بقيمة 2.041 مليار جنيه بحصة سوقية 3.6% مقارنة بالمركز الـ 11، في يوليو الماضي، بقيمة عمليات منفذة 1.337 مليار جنيه بحصة سوقية 2.5% .

وأرجع رشاد التقدم إلى تحسن أوضاع السوق في شهر أغسطس المنقضي.

وجاءت مباشرإانترناشيونال في المركز السادس على صعيد تعاملات الأجانب في أغسطس بحصة سوقية، 2.5%، وقيم تعاملات 170 مليون جنيه.