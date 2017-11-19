مباشر: كسر التجاري الدولي مستوى 73 جنيهًا يدفعه للهبوط

المال - خاص توقعت بحوث "مباشر"، أن سهم بنك "التجاري الدولي" يواجه دعم رئيسي عند مستوى 73 جنيهًا، وفي حالة كسره سيبدأ السهم في اتجاه هابط ربما يدفعه نحو مستوى الـ65 جنيهًا. وأضافت في تقرير بحثي -حصلت "المال" على نسخة…

المال – خاص

توقعت بحوث “مباشر”، أن سهم بنك “التجاري الدولي” يواجه دعم رئيسي عند مستوى 73 جنيهًا، وفي حالة كسره سيبدأ السهم في اتجاه هابط ربما يدفعه نحو مستوى الـ65 جنيهًا.

وأضافت في تقرير بحثي -حصلت “المال” على نسخة منه- أن السهم يتحرك في اتجاه هابط بالفعل، ولكن لحسن الحظ – ضوء خافت في نهاية النفق – السهم لامس الحدود الدنيا للقناة الهابطة.

وهناك فرصة جيدة للسهم ليجد لنفسه دعم عند مستويات 73 – 71، ليقوم بالارتداد من هذه المستويات، والتي يمكن أن تنقذ الرسوم البيانية الأسبوعية والشهرية، ولكنها لا تمحو حالة الضعف العام في أداء السهم، مرجحةً أن أي ارتداد من المتوقع أن يجد مقاومة عند 77 – 78، ويحدث الانتعاش الكامل في حالة اختراق السهم من تلك المستويات.